In Reha-Klinik das Glück gefunden: Besondere Erinnerung ans Kennenlernen in Bad Wiessee

Von: Gabi Werner

Teilen

„Ab hier für immer...!“ Diese Worte stehen auf einer Plakette, die auf der Bank vor dem Medical Park angebracht wurde. Hier hatte die Liebe von Silvia Steins und Ewald Lange ihren Anfang genommen. © Medical Park Bad Wiessee

Zur Silberhochzeit zog es Silvia Steins und Ewald Lange an den Ort ihres Kennenlernens in Bad Wiessee zurück. Sie erlebten eine Überraschung.

Bad Wiessee/Aachen – Es war 1994, als Silvia Steins und Ewald Lange zum ersten Mal aufeinander trafen: Beide waren am selben Tag, zur selben Stunde und mit dem gleichen Rückenleiden aus unterschiedlichen Richtungen Nordrhein-Westfalens an den Tegernsee gereist, um im Medical Park St. Hubertus in Bad Wiesseeihre Reha anzutreten. Aus dem kleinen Unglück wurde am Ende das große Glück: Die beiden lernten sich während ihres Klinik-Aufenthalts kennen und lieben. Anlässlich ihrer Silberhochzeit sind Silvia Steins und ihr Mann kürzlich an den Ort ihres Kennenlernens zurückgekehrt – und erlebten dort eine wunderbare Überraschung.

„Sie ist mir direkt aufgefallen“

„Sie ist mir direkt aufgefallen“, verrät Ewald Lange über den allerersten Blickkontakt. Gemeinsam stand das spätere Ehepaar damals zur Anmeldung an der Rezeption des Medical Parks. Auch Silvia Steins hegte bald Sympathien für ihren damaligen Mitpatienten: „Er ist mir im Park aufgefallen, weil er immer so freundlich im Umgang mit anderen war.“ Bis die beiden ins Gespräch kamen und letztlich zueinander fanden, dauerte es aber noch eine Weile. Und wie es manchmal so ist, hatte dabei auch eine dritte Person ihre Hand im Spiel. Eine Servicekraft hatte die Sympathie der beiden füreinander bemerkt, änderte daraufhin die Tischordnung im Restaurant und setzte die beiden zusammen. „Sie hat ein gutes Gespür bewiesen“, sagt Silvia Steins rückblickend und schmunzelt. Sie und ihr heutiger Mann kamen sich näher, unternahmen einen ersten Spaziergang mit Einkehr in der Fährhütte und verbrachten die Sommerabende auf einer Bank im Park der Klinik.

Auf der Bank im Park eine Plakette mit Gravur

Die dort entstandene Liebe hält mittlerweile seit 29 Jahren. Im Juli feierten Silvia Steins und Ewald Lange, die heute im nordrhein-westfälischen Aachen zuhause sind, ihre Silberhochzeit. Und obgleich die beiden inzwischen schon mehrfach an den Tegernsee gereist sind, um dort ihren Urlaub zu verbringen, hielt die Rückkehr anlässlich des Ehejubiläums ein paar ganz besondere Momente bereit. Der Weg führte die beiden diesmal auch in den Park der Hubertusklinik, wo Sohn und Schwiegertochter von Ewald Lange in Absprache mit der Leitung des Medical Parks eine Überraschung für das Jubel-Paar vorbereitet hatten. Auf der Bank im Park ist nun eine Plakette mit Gravur angebracht: „Ab hier für immer...!“ ist darauf zu lesen. „Das war wunderschön. Wir waren sehr gerührt und haben beide geweint, als wir das gesehen haben“, erzählt Silvia Steins. Auch Marcus Müller, Geschäftsführer der Medical Park Kliniken im Tegernseer Tal, gratulierte.

Der Tegernsee ist ein Lieblingsort geworden

Mittlerweile ist das Paar wieder zuhause in Aachen. Nächstes Jahr gibt es erneut ein Jubiläum: Dann ist es genau 30 Jahre her, dass sich die beiden Aachener bei ihrem Reha-Aufenthalt kennen gelernt haben. Möglicherweise kommen sie dann wieder an den Tegernsee. Der ist mittlerweile nämlich zu ihrem „Lieblingsort“ geworden, wie Silvia Steins erzählt. „Wir genießen hier die Idylle und Ruhe.“