In Unterkunft auf Männer losgegangen

Hat ein 30-jähriger Tölzer in einer Wiesseer Obdachlosenunterkunft zwei Mitbewohner grundlos angegriffen und verletzt, oder hatten die beiden Männer alles nur erfunden? Diese Frage musste jetzt vor dem Amtsgericht Miesbach geklärt werden.

Bad Wiessee - Laut Anklage soll der Mann in der Küche der Unterkunft den beiden anderen, einem 44-jährigen Wiesseer mit Migrationshintergrund und einem 27-jährigen Syrer, mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wobei der Wiesseer stürzte. Trotzdem habe der Angeklagte weiter auf beide eingeschlagen.

Der Tölzer stellte die Tat als Erfindung der Mitbewohner dar. Der Syrer bilde sich wohl alles wegen seines „Kräuterrauchens“ ein. Er selbst habe damals zwar in der Unterkunft gewohnt, sei aber zur Tatzeit in der Wohnung eines Freundes zum Abendessen eingeladen gewesen. Erst danach sei er in die Unterkunft zurückgekehrt und habe sich „stockbetrunken“ schlafen gelegt. Mitten in der Nacht habe plötzlich die Polizei lautstark an seine Zimmertür geklopft.

Keiner Schuld bewusst, habe er sich gedacht, „wer weiß, wer es wirklich ist“, und habe die Tür mit einem Stahlschrank verbarrikadiert. Doch die Polizisten hätten seine Tür mit einem Vorschlaghammer eingeschlagen. Durch den umstürzenden Schrank sei er massiv am Fuß verletzt worden. Die Polizisten hätten ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, beim Abführen sei er dann noch die Treppe hinuntergefallen.

Die beiden Opfer berichteten übereinstimmend von fremdenfeindlichen Äußerungen und einer Manie des Mannes, in der Unterkunft ständig die Sicherungen herauszuschrauben. An dem Tag habe er ihnen in der Küche immer wieder das Licht ausgeschaltet. Auf die Bitte, das zu unterlassen, sei er aggressiv geworden.

Die Aussagen der beiden Zeugen wichen dann aber teils deutlich von dem ab, was sie der Polizei unmittelbar nachher gesagt hatten. Der Wiesseer schilderte Tritte in den Bauch und blaue Flecken an den Stellen, hatte bei der Vernehmung aber von insgesamt drei Schlägen ins Gesicht gesprochen, wodurch er Beulen am Kopf davongetragen habe.

Der Syrer berichtete, der Aggressor habe ihn gegen die Wand geworfen. Als Folge einer Ohrfeige seien ihm später sogar zwei Zähne ausgefallen. Von einer Ohrfeige und beschädigten Zähnen stand im Polizei- und Arztbericht jedoch nichts, „nur“ von einer Armprellung durch den Stoß gegen die Wand.

Angeklagter soll mehrmals täglich den Strom abgedreht haben - „wohl eine leichte Störung“

Anders schilderte ein 64-jähriger Bewohner der Unterkunft den Hergang, der allerdings erst dazugekommen war, als die Rauferei schon tobte. Da sei der Wiesseer auf den Tölzer losgegangen, dieser habe ihn weggestoßen. Der korpulente Wiesseer sei dadurch gegen den Syrer und beide zusammen dann gegen die Wand geprallt. Er habe die Streithähne dann getrennt. Auch dieser Zeuge berichtete, der Angeklagte habe oft mehrmals täglich den Strom abgedreht – „wohl eine leichte Störung“, vermutete er. Ein Polizist sagte aus, der Angeklagte habe in seinem Zimmer Lampen und Steckdosen mit Alufolie abgeklebt, da er glaubte, abgehört zu werden.

Während der Staatsanwalt eine zehnmonatige Bewährungsstrafe forderte, plädierte die Verteidigung auf Freispruch wegen abweichender Zeugenaussagen. Richter Walter Leitner verhängte eine Geldstrafe von 140 Tagessätzen zu je 30 Euro. In wesentlichen Punkten hätten die Aussagen übereingestimmt. Auch seien die Verletzungen dokumentiert, hieß es im Urteil zur Begründung.

