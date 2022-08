Investition in den Fuhrpark der Wiesseer Feuerwehr - Große Unterstützung durch die Bürger

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Feierlich geweiht wurden gleich drei Fahrzeuge der Feuerwehr Bad Wiessee, (v.l.) ein Versorgungs-Lkw, ein Kommando-Fahrzeug und ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug. © Feuerwehr Bad Wiessee

Gleich drei neue Fahrzeuge der Wiesseer Feuerwehr wurden feierlich geweiht. Angeschafft werden konnten sie mit viel Unterstützung durch Spender und Sponsoren.

Bad Wiessee – Seit dem Frühjahr ist das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 40/1 der Feuerwehr Bad Wiessee im Einsatz. „Unsere Eier legende Wollmilchsau“, sagt Feuerwehrsprecher Florian Flach. Das HLF hat so ziemlich alles im Gepäck, was die Feuerwehr bei technischen Hilfeleistungen braucht und ist damit das am meisten genutzte Fahrzeug. Vor Kurzem wurde es bei einem Festakt an der Kirche Maria Himmelfahrt feierlich geweiht – gemeinsam mit einem Versorgungsfahrzeug 56/1 und einem Kommando-Fahrzeug 10/1. Diese beiden sind nicht mehr ganz neu, sondern etwa zwei Jahre alt. Wegen Corona wurden sie ohne Feier geräuschlos in den Dienst gestellt. Das Versorgungsfahrzeug wird vor allem als Lastesel gebraucht, während das schnelle Kommando-Fahrzeug für die Einsatzleitung gedacht ist.

Wegen Corona: Nachgeholter Segen in größerer Runde

Jetzt gab’s den nachgeholten Segen für alle drei Fahrzeuge. Den spendete die evangelische Pfarrerin Sabine Arzberger mit ihrem katholischen Kollegen Pfarrer Stephan Fischbacher im Anschluss an einen ökumenischen Gottesdienst. Mit dabei waren Bürgermeister Robert Kühn und etwa 25 Feuerwehr-Kameraden.

Ersatz für altes Fahrzeug

Das neue HLF ersetzt ein aus Altersgründen ausgemustertes Fahrzeug. In der Basis-Ausstattung kostet es 550 000 Euro, finanziert von der Gemeinde Bad Wiessee. Dank vieler Spender und Sponsoren konnte die Feuerwehr sich bei der Ausstattung mit Gerätschaften einige Extras leisten. „Speziell auf die Einsatzbilder in Bad Wiessee zugeschnitten“, erklärt Kommandant Korbinian Herzinger.

Für den Versorgungs-Lkw 56/1 waren vor zwei Jahren 260 000 Euro zu berappen. Der Kommandowagen kostete Gemeinde und Feuerwehr null Euro. Wie Flach mitteilt, hat ein Wiesseer Bürger das Fahrzeug gespendet. Einen Preis könne er darum nicht nennen. Die Feuerwehr danke Spendern und Sponsoren sowie der Gemeinde sehr für die Unterstützung.