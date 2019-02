Mit Jäger-Gaudi ins Schwarze getroffen

Die Premiere ist geglückt – und bei ihr soll es nicht bleiben. 220 Jäger haben sich zur Ski Weltmeisterschaft am Tegernseer getroffen. Eine Neuauflage ist schon in Planung.

Bad Wiessee– . In einer Art alpiner Gleichmäßigkeits-Biathlon haben sie ihre Besten ermittelt. Zum einen galt es, zwei Läufe am Hang mit möglichst geringem Zeitunterschied zu absolvieren. Zudem mussten die Jägersleut’ auch am Schießstand ihr Können beweisen. Das alles war eingebettet in ein buntes Programm mit Schüsseltreiben, jagdlicher Modenschau, viel Musik und regionaler Kulinarik. Eine Ski WM der besonderen Art, die eine neue Tradition begründet: Die Veranstaltung soll zwar nicht jedes Jahr, aber regelmäßig im Tegernseer Tal stattfinden. In welchem Rhythmus, ist noch offen.

„Die Veranstaltung ist eine gute Chance für die Region, die Wintersaison weiter zu beleben und eine weitere Klientel in der Schweiz und dem benachbarten Ausland

anzusprechen“, betont Christian Kausch, Geschäftsführer der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT).Dieses Ziel vor Augen, hatten die Touristiker viel Energie eingesetzt, um die Jäger Ski WM an den Tegernsee zu holen. Die Veranstaltung selbst gibt es seit 2011. Bislang fand sie abwechselnd in Montafon und St. Moritz statt, einmal auch im Sarntal.

Enorm aufwendig war die Organisation vor allem wegen der Schwierigkeit, alle Genehmigungen zu bekommen, meint TTT-Veranstaltungsleiter Peter Rie. Schon allein der Transport der Waffen zu den Schießstätten erforderte einen hohen logistischen Aufwand. Der hat sich jedoch ausgezahlt: Viele Jägerinnen und Jäger reisten schon am Wochenende vor dem Wettkampf an, oft mit Begleitung. Etwa die Hälfte der Teilnehmenden kommen aus der Schweiz. Auch ein Jägerinnen-Team aus Schweden ließ sich den Gaudi-Wettkampf nicht entgehen, ebenso Teams und Einzelkämpfer aus Österreich, Südtirol und Deutschland. Auch 20 Einheimische bewiesen am Sonnenbichl ihr Können. Die Stimmung: ausgelassen.

Auf den Brettern stand die Jägerschaft nicht im Skianzug, sondern in einfallsreich zusammengestellter Jagdbekleidung. Den WM-Titel bei den Damen holte sich Renate Weber vom Deutschen Jägerinnenforum, bei den Herren siegte der Schweizer Ewald Michlig. Als bester Schütze wurde Jürgen Banzhaf (Deutschland) ausgezeichnet.

Schirmherrin der WM war Herzogin Helene in Bayern, deren Schießstand Gernberg in Wildbad Kreuth die Teilnehmer im Rahmen des Programms besichtigten. Die Herzogin stiftete eine der beiden handgemalten Ehrenscheiben. Die zweite steuerte das Herzogliche Bräustüberl Tegernsee bei. An den Tag auf der Piste schloss sich ein Gala-Abend auf Gut Kaltenbrunn an. Bei der Siegerehrung gab’s hochwertige Sachpreise rund um Ski und Jagd sowie Hotel- und Hüttengutscheine.

Der Erfolg der Jäger Ski WM am Tegernsee sei nicht nur der Mischung aus Schnee, Ski und Schießen zu verdanken, sondern auch dem Rahmenprogramm, meint Veranstaltungsleiter Rie. „Mit alpenländischer Live-Musik am Skihang und bei den Begleitveranstaltungen sowie regionaler Kulinarik samt Wildbratwurst und Schmankerl vom Grill haben wir den Nerv getroffen.“

