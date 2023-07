Jodbad in Bad Wiessee: Positive Zahlen - Selbst Skeptiker ziehen ihren Hut

Von: Gabi Werner

Hilmar Danzinger, Geschäftsleiter des Jodbads Bad Wiessee © Stefan Schweihofer

Das Jodbad entwickelt sich scheinbar vom Stiefkind zum Liebling. Das quittierten selbst die ärgsten Skeptiker im Gremium mit Anerkennung.

Bad Wiessee – „Hut ab!“ Florian Sareiter, Sprecher der CSU-Fraktion und in der Vergangenheit einer der größten Kritiker am defizitären Jodbad-Betrieb, zollte der jüngsten Entwicklung im Jodbad seinen Respekt. Rathaus-Geschäftsleiter Hilmar Danzinger, der zum Jahreswechsel auch den Chefposten im Jodschwefelbad übernommen hatte, habe die Aufgabe bisher „mit Bravour“ gemeistert. Danzinger habe das strukturelle Problem – zu wenig Umsatz bei zu hohen Kosten – erkannt und in kurzer Zeit behoben. „Das geht wirtschaftlich in die richtige Richtung“, würdigte Sareiter.

Das allgemeine Lob aus dem Gremium galt nicht nur Danzinger, sondern auch den Angestellten des Jodbads. Das Team war in ganzer Stärke und mit einheitlichen T-Shirts zur Sitzung erschienen und demonstrierte auf diese Weise den neuen Zusammenhalt. „Hier ist etwas Tolles passiert“, meinte SPD-Sprecher Bernd Kuntze-Fechner. Es tue gut, dass die Mitarbeiter an diesem Abend Präsenz zeigten. Und Thomas Erler (CSU), ebenfalls ein Jodbad-Skeptiker, sprach von einer „beeindruckenden Erfolgsgeschichte“.

Einnahmen rauf, Kosten runter

Danzinger hatte zuvor diese Erfolgsgeschichte anhand eines Vergleichs zwischen den Zahlen aus dem ersten Halbjahr 2022 und dem gleichen Zeitraum des laufenden Jahres deutlichgemacht. Demnach ist die Auslastungsquote bei den Wannenbädern deutlich um 65 Prozent gestiegen. Das dürfte unter anderem mit den Öffnungszeiten des Jodbads zu tun haben, die um 53 Prozent erhöht wurden – und das, ohne mehr Personal zu benötigen, fügte Danzinger hinzu. Beachtlich gestiegen ist offenbar auch der Zuspruch aus der einheimischen Bevölkerung. Die Zahl der Besucher aus dem Tegernseer Tal hat sich gegenüber 2022 um 60 Prozent erhöht. Ein Plus von gar 130 Prozent gab es laut der von Danzinger vorgelegten Erhebung bei der Anzahl der Erstbesucher pro Woche. Um die Einrichtung einer neuen Klientel schmackhaft zu machen, hatte das Jodbad heuer 900 Aktionsgutscheine ausgegeben. Danzinger sprach dabei von einer „sehr, sehr guten Rücklaufquote“.

Für kühle Rechner war wohl die wichtigste Botschaft dieses Abends: Die Betriebseinnahmen im Jodbad haben sich im laufenden Jahr gegenüber 2022 um 48 Prozent erhöht, zugleich gingen die Ausgaben um 25 Prozent zurück. Bei der Entwicklung der monatlichen Verwaltungskosten gab’s ein Minus von 65 Prozent. Der neue Geschäftsleiter prophezeite: Sollte nicht noch irgendein unvorhersehbares Ereignis dazwischenkommen, werde das Jodschwefelbad im Jahr 2023 „das mit Abstand beste Geschäftsjahr“ seit der Gründung der Gesellschaft im Jahr 2013 haben. Dies bedeutet auch eine große Erleichterung fürs gemeindliche Budget, aus dem die Einrichtung in der Vergangenheit massiv bezuschusst worden war.

Positive Grundstimmung „färbt auf den Ort ab“

Es sei ein weiter Weg bis zum jetzigen Stadium gewesen, sagte Benedikt Dörder (SPD). „Umso erfreulicher ist es, dass sich der Betrieb so positiv entwickelt.“ Von einer „guten Perspektive“ sprach Grünen-Gemeinderat Johannes von Miller. „Ich bin froh, dass wir es durchgezogen haben“, meinte er mit Blick auf die Übernahme des Jodbads durch die Gemeinde und den Bau der neuen Wellness-Einrichtung. Es sei gut, dass sich nun auch im Gemeinderat eine positive Grundstimmung gegenüber dem Bad breitmache – „das färbt auf den Ort ab“, meinte von Miller.

Alois Fichtner (CSU) zeigte sich angesichts der neuesten Entwicklung im Jodbad „positiv überrascht“. Ihm sei es nun ein Anliegen, zeitnah Gespräche darüber zu führen, wie es mit der Leitung des Bads in den nächsten Jahren weitergehe. Das werde demnächst zur Diskussion stehen, kündigte Bürgermeister Robert Kühn (SPD) an. gab