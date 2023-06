Das Wiesseer Jodschwefelbad schwimmt sich frei: Zum dritten Mal keine Finanzspritze nötig

Von: Christina Jachert-Maier

Das Jodschwefelbad kommt inzwischen ohne Finanzspritze aus © THOMAS PLETTENBERG

Das Jodschwefelbad schwimmt sich frei: Seit nun drei Monaten braucht es keine kommunale Finanzspritze mehr. Die Wannen sind voll, alle Stellen besetzt. Für den Sommer verheißt eine neue Vereinbarung für Urlauber mit TegernseeCard zusätzlichen Schwung.

Bad Wiessee – Wenn’s ums Wiesseer Jodschwefelbad geht, überrascht Landrat Olaf von Löwis mit seiner Wortwahl. „Eine geile Kiste, sensationell“, schwärmte er jüngst beim Tag des Tourismus vor großem Publikum. Der Landrat, in Holzkirchen zuhause, besucht in Bad Wiessee nicht nur Kinder und Enkel, sondern seit Neuestem auch gerne das gemeindliche Heilbad. „Bis dahin habe ich nur gewusst, dass es das gibt“, räumte Löwis ein. Doch seit er regelmäßig im Jodschwefelwasser bade, gehe es ihm besser: „Ich habe ein Schulterproblem.“

Auslastungsquote liegt zwischen 70 und 85 Prozent

Die jetzt von Jodbad-Geschäftsführer Hilmar Danzinger präsentierten Zahlen zeigen: Der Landrat ist nicht allein. Die Auslastungsquote des Jodschwefelbads pendle seit 1. März zwischen 70 und 85 Prozent, heißt es in dem Papier. Die Zahl der pro Woche abgegebenen Wannenbäder liege um 80 Prozent höher als im vergangenen Jahr. Im Schnitt lege man seit dem Jahreswechsel pro Woche über 50 neue Patientenkarteien an. Und das Beste: Zum dritten Mal in Folge benötige die Gesundheitszentrum Jodschwefelbad GmbH die monatlichen Unterstützungszahlungen nicht. Seit dem Jahreswechsel, so Danzinger, wurden geplante Zuschüsse in Höhe von 170 000 Euro nicht abgerufen.

Erfolgreiche Marketingstrategie

„Es läuft“, freut sich Danzinger, der als Geschäftsleiter der Gemeinde Bad Wiessee seit Januar 2023 auch die Führung des Jodschwefelbads übernommen hat. Die Marketingstrategie mit dem im Heilwasser planschenden Fischer und Partykönig Christoph von Preysing war denkbar günstig, hat dem Bad aber viel Aufmerksamkeit verschafft. Interessierte, die sich die Homepage ansehen, finden dort inzwischen auch sehr viel mehr Information. Und dank der neuen Öffnungszeiten ist es einfacher geworden, einen Termin zu finden. Die Stimmung im Jodbad-Team sei im Vergleich zu früher deutlich aufgehellt, berichtet Danzinger. „Es macht Spaß, im Jodbad zu arbeiten.“ Das habe sich offenbar herumgesprochen. Früher einmal habe er Stellenanzeigen schalten müssen, inzwischen lägen ihm ohne weiteres Zutun Anfragen vor: „Wir haben keine Stelle mehr frei.“

Besucherzahl hat sich verdoppelt

Die Statistik zeigt auch: Die Zahl der Besucher aus dem Tegernseer Tal hat sich in den ersten vier Monaten des Jahres im Vergleich zu den Vorjahren verdoppelt. Dass im Winter die Einheimischen das Bad füllen, ist allerdings keine neue Erscheinung. Im Sommer bleiben sie aus, dafür kommen die Kurgäste. Um das Jodbad für die Urlauber noch attraktiver zu machen, hat die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) die mit der TegernseeCard verbundene Leistung aufgemörtelt. Übernachtungsgäste können jetzt dreimal die Woche zum halben Preis baden. „Eine sehr wertige Leistung“, sagt TTT-Chef Christian Kausch. Zuvor beinhaltete die TegernseeCard nur ein Schnupperangebot, also einen Besuch im Bad.

„Es gibt auch nicht wenige, die drei- oder viermal zu uns kommen“, weiß Danzinger. Dies sei sinnvoll, denn nur so entfalte sich die Depotwirkung. Vergünstigungen gibt es auch für Einheimische: Den Preis für die Zehnerkarte hat das kommunale Heilbad bereits gesenkt (wir berichteten).

Tendenz stimmt optimistisch

Ob das Jodschwefelbad dauerhaft ohne Zuschuss auskommt, wird sich über den Sommer zeigen. Die Tendenz stimmt optimistisch. Der Mai sei kein klassischer Bademonat, heißt es im Bericht Danzingers an Bürgermeister Robert Kühn. Dies spiegele sich in den momentanen Zahlen aber nicht wider. Im Juni komme es darauf an, wie gut das neue TegernseeCard-Angebot angenommen werde, meint Danzinger. Das gilt für die gesamte Sommersaison. Ab September, weiß der Geschäftsführer, „füllt es sich gut mit Einheimischen“.