Josefsheim macht Platz für ein Hospiz

Von: Gerti Reichl

Sehen der Verwirklichung der Pläne freudig entgegen: (v.l.) Stiftungsvorsitzender Jasper von Hoerner, Ines und Joachim Groh sowie Gisela Hölscher (Hospizkreis) und Rathauschef Robert Kühn. © GR

Lange war ungewiss, was aus dem Josefsheim, dem früheren katholischen Pfarrheim in Bad Wiessee wird. Jetzt steht fest: Das Haus am Löblweg wird abgerissen und ein Hospiz gebaut. Auf die Schnelle sollen jetzt aber geflüchtete Ukrainer einziehen.

Bad Wiessee – Wolfgang Stekl war einst Mesner in der katholischen Pfarrgemeinde Bad Wiessee. Seit das Josefsheim 2019 geräumt wurde, schaut der 75-Jährige hier nach dem Rechten. Er bringt die Heizung zum Laufen, sorgt dafür, dass die Toiletten funktionieren. Auch nach fast dreijährigem Leerstand wäre das Haus nach einigen Reparaturen und der nötigen Möblierung im Prinzip bewohnbar. Zum Beweis knipst Stekl das Licht im früheren Stüberl an, einem der acht Zimmer in dem zweistöckigen Haus, mit dem viele Wiesseer, selbst Bürgermeister Robert Kühn, viele Erinnerungen verbinden.

Neue Zukunft für Josefsheim in Bad Wiessee: Gemeinbedarf war immer das Ziel der Gemeinde

Dennoch: Das Haus soll abgerissen werden. Am Rande der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte Kühn mit der Nachricht überrascht, dass das Josefsheim, das bisher den Schwestern des Dritten Ordens des Heiligen Dominikus in Speyer gehörte, verkauft wurde. Nicht etwa an einen Investor oder Bauträger, der mit der Bebauung des 3400 Quadratmeter großen Grundstücks in Seenähe viel Gewinn herausholen könnte, sondern an die Marion von Tessin-Stiftung. Sie setzt sich für die Unterstützung und Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Gedächtnisstörung und Demenzerkrankung ein. „Das Ansinnen der Gemeinde war immer, dass das Haus der Gesellschaft dient“, sagt Kühn und erinnert, dass der Gemeinbedarf schon 2016 in einem Bebauungsplan festgeschrieben wurde. Pläne der Schwestern, ein Appartmenthaus anstelle des Josefsheims zu bauen, scheiterten noch 2021 vor dem Münchner Verwaltungsgericht.

Sogar ein Stüberl ist im Josefsheim noch vorhanden. © GR

Durch Kontakte am Tegernsee konnte Rechtsanwalt Jasper von Hoerner aus Gmund, zugleich Vorsitzender der Marion von Tessin-Stiftung, den Kauf über die Bühne bringen. „Die Schwestern sind uns sehr entgegengekommen“, sagt von Hoerner, der sich ausdrücklich dafür bedankt. Ziel sei, ein Hospiz zu errichten. Derzeit befinde sich das Vorhaben noch in der Machbarkeitsstudie, sie soll zügig verfolgt, dann sollen Pläne erarbeitet und Anträge eingereicht werden. In etwa einem Jahr soll es konkret losgehen.

Mit im Boot ist der Hospizkreis Miesbach, der schon seit 2017 nach Möglichkeiten sucht, im Landkreis ein Hospiz zu verwirklichen. Denn im weiteren Umkreis gibt es keine solche Einrichtung, wo Menschen auf ihrem letzten Lebensweg begleitet werden. Ein Förderverein, der auf treibende Kraft der Waakirchner Kreis- und Gemeinderätin sowie Hospizkreis-Mitglied Gisela Hölscher ins Leben gerufen wurde, soll nun gemeinsam mit der Stiftung eine GmbH bilden. Sie soll das Hospiz mit minimal acht und maximal 16 Zimmern betreiben. Vorstellbar, so Hölscher, sei auch die zusätzliche Unterbringung einer Fortbildungsstätte für Fachpersonal. Die Stiftung, betont von Hoerner, wird das Hospiz bauen und zur Verfügung stellen.

Josefsheim in Bad Wiessee: Geflüchtete aus der Ukraine sollen vorübergehend einziehen

Rathauschef Kühn ist hocherfreut über die Pläne. Bis sie tatsächlich zur Verwirklichung kommen, hat er die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine im Sinn. Seit Anrollen der Flüchtlingswelle ist auch Bad Wiessee um Hilfe bemüht, das leer stehende Josefsheim können sich er und der neue Besitzer gut vorstellen. „Wir brauchen eine schnelle und pragmatische Lösung“, sagt Kühn und hofft, dass das Landratsamt mitspielt und bürokratische Hürden das Bereitstellen der Unterkunft nicht verhindern. Am schönsten, so Kühn, wäre es sogar, das Haus für Waisenkinder aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen. „Wir sind offen für alles“, betont Jasper von Hoerner. Dem Landratsamt die Schlüssel zu überreichen, wäre ihm aus Haftungsgründen jedoch am liebsten. Die Zeit drängt. Für Licht und Wärme hat der frühere Mesner schon gesorgt.

gr