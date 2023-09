Kahlschlag im Wiesseer Bergwald: Forstbetrieb begründet Maßnahme mit Borkenkäferbefall

Von: Gabi Werner

Auf einer rund zwei Hektar großen Fläche im Wiesseer Breitenbachtal mussten Bäume gefällt werden, um die Ausbreitung des Borkenkäfers zu verhindern. © Privat

Wieder sorgt eine Abholzaktion der Staatsforsten im Wiesseer Breitenbachtal für Aufsehen: Auf knapp zwei Hektar ist im Bergwald eine Kahlfläche entstanden. Grund ist laut Forstbetrieb ein Borkenkäferbefall.

Bad Wiessee – Die Bilder, die ein Wanderer der Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT) zugeleitet hat, haben deren Vorsitzende Angela Brogsitter-Finck in Aufruhr versetzt: Auf einer gewaltigen Fläche im oberen Bereich des Breitenbachtals in Bad Wiessee wurden zahlreiche Bäume gefällt. Mächtige Stämme lagern am darüber liegenden Forstweg, der von Wanderern und Radlern stark frequentiert ist und unter anderem zur Aueralm führt. Die Kahlfläche selbst ist vom Weg aus nicht einsehbar – wurde nun aber doch entdeckt. Die Bilder landeten bei der SGT.

SGT-Vorsitzende zeigt sich geschockt von groß angelegter Abholzaktion

„Ich bin absolut geschockt“, sagt die Vorsitzende. Gerade erst habe es Bad Wiessee mit dem Unwetter stark getroffen, und hier werde ein ganzer Wald gerodet, zürnt Brogsitter-Finck.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Abholzaktion der Staatsforsten am Breitenbach für Empörung sorgt. Erst im Frühjahr vergangenen Jahres hatte der bei der SGT angesiedelte Arbeitskreis „Haut der Berge“ Alarm geschlagen, weil bei radikal durchgeführten Holzarbeiten wertvoller Waldboden zerstört worden sei, wie es damals hieß.

Forstbetrieb rechtfertigt Maßnahmen: „Grund ist Borkenkäferfraß“

Was die jetzige Maßnahme anbelangt, so räumt Jörg Meyer, Leiter des zuständigen Forstbetriebs Schliersee, ein, „dass es im Staatswald leider zu einer Kahlfläche kam“. Es handle sich allerdings nicht um einen Hieb, der planmäßig oder im Rahmen der regulären Waldbewirtschaftung durchgeführt worden sei, stellt Meyer klar. Sondern um eine Schutzmaßnahme. „Der Grund für die Kahlfläche ist Borkenkäferfraß.“

Heißer Sommer verschärfte die Situation im Wiesseer Bergwald

Seit etwa drei Jahren, so erläutert Meyer, trete in dem betroffenen Bestand starker Borkenkäferbefall auf, daher habe der Forstbetrieb immer wieder Bäume gefällt und handentrindet, um die Weiterverbreitung des gefährlichen Schädlings zu vermeiden. Trotzdem sei es zum Befall zahlreicher weiterer Bäume gekommen. „Diesen Sommer verschärfte sich witterungsbedingt die Situation. Die Waldfläche ist südexponiert und starker Sonneneinstrahlung und Wärme ausgesetzt“, erklärt Meyer weiter. Aus Waldschützgründen hätten die befallenen Bäume daher entfernt werden müssen, sodass auf der ohnehin schon aufgelichteten Fläche „eine größere Kahlfläche“ entstanden sei.

Forstbetriebs-Leiter versichert: Bäume wären ohnehin abgestorben

Meyer betont, dass die gefällten Bäume auch ohne Eingreifen des Forstbetriebs auf der Fläche abgestorben wären. In diesem Falle jedoch hätten die sich unter der Rinde entwickelnden Jungkäfer ausfliegen können, der Befall hätte sich auf Nachbarbestände ausgebreitet. „Diese Käfer wurden nun mit den gefällten Bäumen von der Fläche abgefahren“, sagt der Forstbetriebsleiter. Eine weitere Ausbreitung von diesem Befallsherd aus sei auf diese Weise unterbunden worden.

Fläche im Breitenbachtal soll wieder aufgeforstet werden

Die Arbeit ist damit für den Forstbetrieb aber nicht getan. Nach dem Bayerischen Waldgesetz hätten die Staatsforsten nun eine „Wiederaufforstungspflicht für die Schadfläche“, erklärt Meyer. Die Maßnahme müsse innerhalb von drei Jahren erfolgen. Für das Areal im Breitenbachtal werde derzeit in Abstimmung mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen ein Pflanzplan erarbeitet. Meyer: „Wir haben vor, die Fläche in der Pflanzsaison Frühjahr 2024 wieder mit jungen Waldbäumen zu bepflanzen. Wir hoffen, dass damit eine rasche Wiederbewaldung der Fläche gelingt.“

Meyer betont zudem, dass der Forstbetrieb Schliersee außerhalb solcher Schutzmaßnahmen „keine planmäßigen Kahlhiebe durchführt“. Kahlhiebe brächten zahlreiche Nachteile mit sich, unter anderem käme es dadurch zu einer rascheren Austrocknung des Waldbodens und damit zu Beeinträchtigungen der Wasser- und Nährstoffsituation. Die gesetzliche Vorgabe, Kahlhiebe zu vermeiden, sei daher auch stark im Interesse des Forstbetriebs, stellt Meyer klar.

