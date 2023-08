Kasse samt Inhalt aus Wiesseer Bäckerei gestohlen - Täter hatte offenbar leichtes Spiel

Von: Gabi Werner

Teilen

Eine Registrierkasse mitsamt Bargeld (Symbolfoto) wurde aus einer Bäckerei am Wiesseer Lindenplatz gestohlen. © Symbolfoto / dpa

Aus einer Bäckerei am Wiesseer Lindenplatz wurde am Wochenende die Registrierkasse mitsamt Wechselgeld gestohlen. Der Täter war über ein nicht ordnungsgemäß geschlossenes Fenster in den Laden gelangt.

Bad Wiessee - Wie die Polizei berichtet, hatte der Eindringling offenbar leichtes Spiel: Er gelangte über ein Fenster, das nach aktuellen Erkenntnissen nicht korrekt geschlossen war, zunächst in den Aufenthaltsraum der Bäckerei und von dort aus in den Verkaufsraum. Hier entwendete er die Registrierkasse mitsamt Inhalt. Laut Polizeibericht befanden sich darin ein paar hundert Euro. Der Wert der Kasse selbst liegt sogar im mittleren vierstelligen Bereich.

Der Einbruch muss sich zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Montag, 3.30 Uhr, ereignet haben. Am Fenster entstand keinerlei Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Wiessee unter Telefon 08022/9878-0 zu melden.

gab