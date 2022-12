Kein Glück mit Personalwohnheim in Bad Wiessee: Auch Landratsamt lehnt Planung ab

Von: Gabi Werner

Auf diesem Grundstück am Bergerweg soll das Personalwohnheim der Firma OSWA entstehen. © Thomas Plettenberg

Die Firma OSWA hat mit ihren Plänen für den Bau eines Arbeitnehmerwohnheims in Bad Wiessee kein Glück. Nach der Gemeinde lehnt nun auch das Landratsamt die aktuelle Planung ab.

Bad Wiessee – Die Planungen für das von der Firma OSWA gewünschte Arbeitnehmerwohnheim am Bergerweg in Bad Wiessee stehen offenbar unter keinem guten Stern. Neben der Gemeinde legte nun auch die Naturschutzbehörde des Landratsamtes Miesbach ihr Veto ein. Grund: Auf dem Grundstück befindet sich ein ortsbildprägender Baum, der aus Sicht des Naturschutzes in jedem Fall erhalten bleiben muss.

Personalwohnheim am Bergerweg schon zweimal im Ausschuss gescheitert

Bereits zum dritten Mal landete die Planung des Immobilien-Unternehmens OSWA auf dem Tisch des Wiesseer Bauausschusses. Die Firma möchte auf dem knapp 1700 Quadratmeter großen Areal insgesamt 41 Betten für das Personal des künftigen Senioren-Wohnprojekts in der Ortsmitte schaffen. Zweimal schon hatte der Ausschuss die Entwürfe wegen der üppigen Größe und der Gestaltung abgelehnt.

Wertvoller Baumbestand: Landratsamt lehnt Planung ebenfalls ab

Diesmal nun hatte das Landratsamt die Gemeinde gebeten, zum vorliegenden Austauschplan Stellung zu beziehen. Unter anderem ging es um die Frage, ob die Gebäudegröße von gut 26 auf 13 Meter genehmigungsfähig ist. Zugleich erklärte das Landratsamt seinerseits, dass die Planung für den Neubau „aus naturschutzfachlicher Sicht als nicht genehmigungsfähig erachtet wird“.

Unter anderem führte das Landratsamt eine Esche ins Feld, die von außerordentlichem Wert sei und nicht gefällt werden dürfe. Derzeit stünden mehrere geplante Stellplätze einem Erhalt entgegen.

CSU-Sprecher Sareiter ärgert sich über Vorgehen des Bauherrn

CSU-Sprecher Florian Sareiter tat zunächst sein Missfallen darüber kund, dass sich der Bauwerber nach dem Scheitern bei der Gemeinde nun offenbar an die übergeordnete Behörde gewandt hatte. „Man redet mit den Zuständigen – und das sind wir“, monierte Sareiter. Er konnte bei den neuen Entwürfen zudem keine großartigen Unterschiede zu der bisherigen Planung erkennen.

Gemeinderat stört sich weiterhin an Anzahl der Stellplätze

Nach wie vor Probleme mit der Anzahl der Stellplätze hatte Kurt Sareiter (CSU). Zwar seien jetzt nurmehr 41 statt vorher 47 Betten vorgesehen, dennoch erschienen ihm die 30 geplanten Kfz-Stellplätze zu wenig – obwohl damit die gemeindliche Satzung eingehalten wird. „Wo stehen die Autos, wenn innen kein Platz mehr ist?“, fragte sich Sareiter.

Ausschuss verweigert Plänen erneut das Einvernehmen - diesmal einstimmig

Bernd Kuntze-Fechner (SPD) wollte sich mit der Stellplatzfrage erst gar nicht aufhalten. „Die Größe ist unverändert und so massiv, dass wir klar Nein sagen sollten“, meinte er. Die Ausschussmitglieder waren sich einig: Mit 8:0 verweigerten sie den vorliegenden Austauschplänen das gemeindliche Einvernehmen.

