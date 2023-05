Eigene Kinder und Enkel missbraucht: 76-Jähriger aus dem Kreis Miesbach muss ins Gefängnis

Urteil des Landgerichts gefallen

Ein 76-Jähriger muss nach einem Urteil des Landgerichts München ins Gefängnis. Er hat sich jahrelang an seinen Töchtern und Enkeln vergriffen.

Tegernseer Tal/München – Seine Frau kennt seine pädophilen Neigungen. Dennoch kann sich der heute 76-Jährige jahrelang an den gemeinsamen Kindern und Enkeln vergreifen. Nun hat ihn das Münchner Landgericht zu einer Haftstrafe von vier Jahren und einem Monat verurteilt. Im Gefängnis will er eine Therapie machen.

Karl F. (Name geändert) fühlt sich von kleinen Kindern sexuell angezogen. F., der in einer katholischen Kirchengemeinde im Landkreis Miesbach aktiv ist, wendet sich an einen Pater. Keine gute Idee, meint der Vorsitzende Richter Martin Hofmann bei der Urteilsbegründung: Schließlich habe die katholische Kirche bei Fragen dieser Art „ihre Kompetenz nicht unbedingt unter Beweis gestellt“. Der Pater rät F. zu einer „Vermeidungsstrategie“: Er solle sich von Kindern fernhalten.

Mitte der 1980er Jahre lernt Karl F. eine Frau mit drei Kindern kennen. Er stehe auf vorpubertäre Jungen, gibt er zu. Die verheiratete Frau lässt sich dennoch auf ihn ein: Schließlich sind ihre Buben schon älter. „Ich habe die Frau nicht recht verstanden“, gesteht Richter Hofmann. Eine Erklärung könnte sein: Ihr damaliger Mann, der Vater ihrer Kinder, ist gewalttätig. Wohl deshalb spricht Hofmann davon, dass sie „irgendwo selbst Opfer“ ist.

Vermeidungsstrategie „bewusst ignoriert“

An den Kindern seiner Frau vergreift sich Karl F. nicht. Dafür aber an zwei leiblichen Töchtern, die in den Folgejahren auf die Welt kommen. Vor Gericht erklärt eine Sachverständige, dass die Fokussierung auf Jungen Übergriffe auf Mädchen nicht ausschließe. Vor allem eines der beiden Mädchen missbraucht Karl F. im Alter zwischen drei und sechs Jahren mehrfach: vor allem beim Waschen, aber auch auf Friedhofstoiletten in Bad Wiessee und Rottach-Egern. Auch die Kinder seiner Kinder fasst F. an. Angeklagt sind Übergriffe von 1992 bis 2020. Hofmann will aber nicht ausschließen, dass es zu weiteren sexuellen Handlungen gekommen ist. Schließlich handle es sich um „sehr junge Opfer“, was die Aufklärung schwierig mache.

Karl F. habe die vom Pater verordnete Vermeidungsstrategie „bewusst ignoriert“, stellt der Richter fest. Er habe „eine Art Doppelleben“ geführt, indem er vorgegeben habe, sich von Kindergartenkindern fernzuhalten, und die eigenen Kinder und Enkel missbraucht hat. Mit Blick darauf, dass der 76-Jährige seiner Frau von vornherein seine Pädophilie eingestanden hat, fasst Richter Hofmann zusammen: „Eingeweiht und doch hinters Licht geführt“.

Sozialtherapie geplant

Über seinen Verteidiger Leonhard Graßmann hat der Angeklagte die Übergriffe bereits zu Prozessbeginn eingeräumt. Im Laufe des Prozesses entschuldigt sich F. bei seinen Kindern und Enkeln. Dass die Entschuldigung ernst gemeint und nicht nur taktisch motiviert ist, glaubt man dem alten Mann mit dem grauen Bart auf der Anklagebank.

Die Töchter, die sich als Nebenklägerinnen am Prozess beteiligen, haben „kein konkretes Strafverfolgungsinteresse“, wie der Vorsitzende es formuliert. Ihnen geht es darum, dass die Vorfälle aufgearbeitet werden und ihr Vater die Sozialtherapie beginnt, die der 76-Jährige vor langer Zeit schon hätte beginnen sollen – anstelle der Vermeidungsstrategie. Genau dafür setzt sich der Vorsitzende ein: Er habe bereits mit der Justizvollzugsanstalt Stadelheim telefoniert, versichert Hofmann. Offensichtlich besteht die Gefahr, dass bei einem Mann, der bei seiner Haftentlassung knapp 80 Jahre alt sein wird, eine Therapie als nicht mehr erforderlich angesehen wird.