Kinderpornografisches Material sichergestellt: Wiesseer (43) erneut vor Gericht

Weil er über kinderpornografisches Material verfügte, musste sich nun ein Wiesseer erneut vor dem Amtsgericht Miesbach verantworten. © Thomas Plettenberg

Weil erneut kinderpornografisches Material bei ihm sichergestellt wurde, stand ein Wiesseer (43) nun wieder vor dem Amtsgericht Miesbach. Ein Urteil gab es nicht: Die Schöffen verlangen ein psychiatrisches Gutachten.

Bad Wiessee – Bereits im Oktober 2022 war ein Wiesseer (43) vom Amtsgericht Miesbach zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Neben der Verwendung verfassungswidriger Symbole waren dem Mann zwei Chats via WhatsApp mit vermeintlich Minderjährigen vorgeworfen worden. Er hatte diese aufgefordert, ihm Fotos zuzusenden. Tatsächlich handelte es sich bei den Chatpartnern um Erwachsene, gegen die mittlerweile ebenfalls Strafverfahren laufen.

Im Zuge polizeilicher Ermittlung war umfangreiches kinderpornografisches Material auf dem Smartphone des Mannes sichergestellt worden. Jetzt saß der 43-Jährige erneut auf der Anklagebank, wiederum wegen des Besitzes kinderpornografischen Materials. Bei einer Hausdurchsuchung im Frühjahr 2021 war auf einem Mobiltelefon erneut einschlägiges Bildmaterial gefunden worden.

43-Jähriger lieferte Laptops selbst bei der Wiesseer Polizei ab

Im Sommer 2021 hatte der 43-Jährige dann die „Eigeninitiative“ ergriffen. Er sei mit drei Laptops in einem Einkaufskorb aufgetaucht, schilderte ein Polizist der Inspektion Bad Wiessee im Zeugenstand. Äußerst aufgebracht habe er erklärt, es „werden überall Kinder missbraucht“, er selbst sei aber „kein Vergewaltiger“. Die Rechner müsse er abliefern, weil darauf Kinderpornografie gespeichert sei.

Das habe sich bestätigt. Woher aber der vermeintliche Vorwurf der Vergewaltigung kam, sei unklar geblieben. Der Wiesseer habe den Eindruck gemacht, als habe er ein psychisches Problem. Ein vernünftiges Gespräch sei nicht möglich gewesen. Deshalb habe man ihm nahegelegt, sich in Behandlung zu begeben.

In der Psychiatrie kam es zu einem weiteren Vorfall

Das hatte der Mann offenbar beherzigt. Doch während eines vierwöchigen Aufenthaltes in der Psychiatrie kam es im August 2021 zu einem weiteren Vorfall. Eine Zeugin schilderte, sie habe ihren Sohn dort besuchen wollen und im Aufenthaltsraum auf ihn gewartet, als der 43-Jährige sie angesprochen habe. Zuerst habe er ihr das Foto eines Jungen gezeigt und erklärt, dieser sei „ganz traurig, weil er nicht Fußball spielen könne“. Dann habe er weitere, immer anstößigere Fotos gezeigt. „Ich war völlig entsetzt und wusste nicht, wie ich damit umgehen soll“, sagte die Frau. Anschließend habe sie mit ihrem Sohn darüber gesprochen, der ihr aber geantwortet habe: „Die Ärzte wissen das, sie machen aber nichts.“ Daraufhin habe sie sich an die Polizei gewandt.

Erneute Ermittlungen förderten 100 einschlägige Bilder zutage

Erneute Ermittlungen förderten fast 100 einschlägige Bilder und ein Video auf dem Handy des Mannes zutage. Hatte der sichtlich angeschlagene und laut seinem Anwalt geistig erheblich zurückgebliebene Angeklagte bereits zu Verhandlungsbeginn alle Vorwürfe eingeräumt, antwortete er auf Nachfragen nur stockend und einsilbig. Im Laufe der Verhandlung zeigte sich, dass der 43-Jährige sich bereits früher, wohl wegen eines Suizidversuchs, in stationärer Behandlung befunden hatte. Auch traumatische Kindheitserlebnisse kamen zur Sprache.

Schöffengericht will psychiatrisches Gutachten erstellen lassen

Während die Staatsanwältin nach Wegbeschränkung des Vorfalls in der Psychiatrie eine Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten forderte, wies der Anwalt auf die Notwendigkeit hin, den problematischen Hintergrund aufzuarbeiten, was durch eine Freiheitsstrafe nicht bewirkt werden könne. Er regte die Auflage einer Sexualtherapie an. Das Schöffengericht kam schließlich überein, die Frage der Schuldfähigkeit durch ein psychiatrisches Gutachten klären zu lassen, um auf dieser Basis zu einem Urteil zu gelangen.

Stefan Gernböck