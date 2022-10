Kinderpornos und Naziparolen: Wiesseer (42) vor Gericht geständig

Auch auf dem Smartphone soll der Angeklagte Kinderpornos genutzt haben (Symbolfoto). © Julian Stratenschulte/dpa

Er besorgte sich Kinderpornos und brüllte Naziparolen: Wegen einer Reihe an Straftaten musste sich nun ein Wiesseer (42) vor Gericht verantworten. Dort zeigte er sich geständig.

Bad Wiessee/Miesbach – Einen so geständigen Angeklagten hat der Miesbacher Amtsrichter Walter Leitner wohl selten vor sich sitzen. „Sie hätten wahrscheinlich noch mehr zugegeben als nötig“, attestierte Leitner dem 42-Jährigen aus Bad Wiessee. Und der war nicht wegen Kavaliersdelikten vor Gericht. Ganz im Gegenteil. Er hatte sich des Verschaffens, des Besitzes und der Verbreitung kinder- und jugendpornografischer Schriften sowie der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen inklusive Beleidigung schuldig gemacht.

Im Mai 2018 sowie im Januar 2020 beging der 42-Jährige baugleiche Straftaten. Er chattete damals jeweils mit einem Mann auf WhatsApp, wobei er in beiden Fällen davon ausging, dass sein Gegenüber minderjährig sei. Von den beiden Männern wollte er Nacktbilder haben, die er auch bekam. Darauf zu sehen waren Kinder respektive Jugendliche, die sexuelle Handlungen ausführten. Im November 2020 fand beim Wiesseer eine Wohnungsdurchsuchung statt. Dort entdeckten die Beamten 124 Bilder und 47 Videos auf seinem Handy. Allesamt Pornos mit Minderjährigen. Ein solches Bild von einem nackten Kind soll der Wiesseer zudem auf Instagram hochgeladen haben.

Angeklagter betont: „Bin nicht pädophil!“

Damit der Straftaten nicht genug. An einem Abend im Juli 2021 soll der 42-Jährige an einer Tankstelle in Gmund öffentlich den Hitlergruß gezeigt und mehrmals „Sieg Heil“ gerufen haben. Gleiches tat er in derselben Nacht auf der Wiesseer Polizeistation. Obendrein beschimpfte und beleidigte er die diensthabenden Polizisten. Vor Gericht begründete er die Ausraster wie folgt: „Ich bin kurz davor geblitzt worden und war deshalb aufgewühlt.“ Dass er Kontakte in die rechte Szene habe, stritt der Angeklagte vehement ab. Bei der Hausdurchsuchung hatten die Polizisten auch keine Hinweise darauf gefunden.

Eine weitere Sache dementierte der Mann mit Nachdruck: dass er pädophil sei. Einen anderen Grund für seine Taten konnte er jedoch auch nicht nennen. Dass sie sich wie in der Anklage beschrieben zugetragen haben, leugnete der Wiesseer aber auch nicht. Auf die Frage, was er sich aus seinen anzüglichen Chats erhofft habe, antwortete er: „Vielleicht ein Treffen oder so.“ Richter Leitner entgegnete: „Da sind wir alle froh, dass das nicht zustande kam. Darüber hinaus bekannte sich der Angeklagte auch zum Besitz der Pornos mit Minderjährigen sowie des Bild-Uploads auf Instagram schuldig. Dort jedoch hätte nur er Zugriff gehabt, „denn mein Account war auf privat gestellt“.

Laptop freiwillig zur Polizei gebracht

Wohl um dem ganzen Kinderporno-Wahn ein Ende zu bereiten, brachte der Wiesseer sein Laptop schließlich freiwillig zur Polizei. Anders als bei der Hausdurchsuchung tauchten nach eingehender Untersuchung auch darauf noch Kinderpornos auf.

Die Staatsanwältin verurteilte vor allem die kinder- und jugendpornografischen Taten des Wiesseers aufs Schärfste. Sie erkannte aber auch die Reue, die der Angeklagte während der gesamten Verhandlung zum Ausdruck brachte – und forderte letztlich eine Bewährungsstrafe von 17 Monaten sowie 3000 Euro Geldauflage. Verteidiger Martin Walch hegte nur daran Zweifel, „ob wirklich jemand das Bild auf Instagram gesehen hat“. Die Naziparolen ordnete Walch als Spontantat ein und forderte acht Monate Haft auf Bewährung.

Richter Leitner brummte dem Wiesseer in seinem Urteilsspruch ein Jahr auf Bewährung sowie 160 Sozialstunden auf. „Sie waren heute brutal ehrlich“, sagte Leitner zum Angeklagten. „Zudem haben Sie glaubhaft versichert, dass Sie das mit den Kinderpornos in Zukunft sein lassen.“ Ein Urteil, mit dem der Wiesseer leben konnte – und die Staatsanwaltschaft als Klägerin auch.

Von Philip Hamm