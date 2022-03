Kirinus Alpenpark Klinik: Geplantes Personalhaus in Bad Wiessee bringt Bauausschuss in Dilemma

Von: Gabi Werner

Teilen

Das bestehende Gebäude an der Sanktjohanserstraße 28 in Bad Wiessee soll abgerissen und durch ein neues Personalwohnhaus der Kirinus Alpenpark Klinik ersetzt werden. © Christian Scholle

Es ist eine Zwickmühle: Auf der einen Seite begrüßt der Wiesseer Bauausschuss die Tatsache, dass die Alpenpark-Klinik Personalwohnungen schaffen möchte. Auf der anderen Seite hadert mancher mit der Größe des Gebäudes.

Bad Wiessee – Die Familie Klitzsch möchte ihre Kirinus Alpenpark Klinik in eine sichere Zukunft führen und plant daher einen groß angelegten Umbau mit Erweiterung. Das Projekt tangiert zwei Gemeinden: Die Klinik – und somit das eigentliche Bauvorhaben – liegt auf Kreuther Flur. In Bad Wiessee entsteht die zugehörige Tiefgarage. Beides ist bereits auf den Weg gebracht. Nun hatte sich der Wiesseer Bauausschuss mit einem weiteren Bauantrag der Klinik zu beschäftigen: An der Sanktjohanserstraße 28, also unmittelbar an der Ortsdurchfahrt, soll das Bestandsgebäude abgerissen und durch ein Personalwohnhaus mit Tiefgarage für die Mitarbeiter der Alpenklinik ersetzt werden. In dem Komplex mit gut zwölf Metern Firsthöhe sind 48 Wohneinheiten geplant.

Nach Vor-Ort-Termin: Meinungen im Bauausschuss über Personalhaus gespalten

Vor den Beratungen im Sitzungssaal hatten sich die Mitglieder des Bauausschusses vor Ort ein Bild von der Lage gemacht – und waren in ihren Meinungen gespalten. Benedikt Dörder (SPD) war vor dem Hintergrund der Klinik-Erweiterung und des dringend benötigten Wohnraums bereit, den – wie er einräumte – „wuchtigen Baukörper“ zu akzeptieren. Hier gelte es, grundsätzlich abzuwägen, sagte Dörder. „Irgendwo müssen die Leute ja hin.“ Nachdem die Fläche beschränkt sei, müsse man die Gebäude eben in die Höhe entwickeln.

Harsche Kritik von Grünen-Gemeinderat: Bau fügt sich nicht in Umgebung ein

Ganz anders sah dies Johannes von Miller (Grüne), für den das Projekt aus mehreren Gründen nicht zustimmungsfähig war. Er fand es nicht nur fragwürdig, ein funktionierendes Gebäude – derzeit ist hier ein medizinisches Zentrum untergebracht – abzureißen („das widerspricht dem Gedanken der Nachhaltigkeit“), sondern störte sich vor allem auch an der Größe und der Gestaltung des geplanten Neubaus. Drei Geschosse und ein ausgebautes Dachgeschoss – für Miller fügte sich das keineswegs in die Umgebungsbebauung ein. Hier seien „lockere, gemäßigte Wohnbebauung und grüne Flächen“ vorherrschend. Der Grünen-Gemeinderat sprach von einer drohenden „Verstädterung“ und prophezeite, dass man hier einen Präzedenzfall schaffe. Er kritisierte zudem die Ausmaße der Tiefgarage, in der zum Teil auch Duplexparker untergebracht werden sollen.

Lesen Sie hier: Grundsatzbeschluss: Bad Wiessee verlangt von Hotel-Investoren Bau von Personalwohnungen

Bauamtsleiter Anton Bammer, der das Projekt an dieser Stelle für städtebaulich vertretbar hielt, räumte ein, dass der Bauausschuss mit einer Zustimmung neue Maßstäbe für die nähere Umgebung setzen würde. „Das prägt die Bebauung in Richtung Rathaus“, erläuterte Bammer. Künftige Bauwerber könnten sich auf die Kubatur des Personalhauses berufen. „Wenn Sie diese Höhenentwicklung nicht haben wollen, wäre das auch in Ordnung – es ist Ihre Entscheidung“, meinte Bammer an die Adresse der Ausschuss-Mitglieder.

Lesen Sie auch „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Drohungen des Kreml bereiten Finnland und Schweden Sorge. Die Nato würde die „Schnellspur“ für die Skandinavier öffnen - doch es geht um eine historische Entscheidung. „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen

Bauausschuss vertagt die Entscheidung und erbittet Schaugerüst

Während CSU-Sprecher Florian Sareiter sich für das Neubauprojekt erwärmen konnte („die Kirinus-Klinik macht da etwas mit Vorbildfunktion“), war Bernd Kuntze-Fechner das Objekt eine Nummer zu groß („die Höhe läuft uns nach“). Der Ruf nach einem Schaugerüst – ins Spiel gebracht von Grünen-Gemeinderat Miller – wurde im Laufe der Sitzung immer wieder laut. Ebenso die Kritik an der Fassadengestaltung und an dem Mittelteil des geplanten Wohngebäudes. Dafür hatte das Architekturbüro zwei mögliche Varianten vorgelegt: einen Mittelgiebel oder ein Flachdach. Beides überzeugte nicht.

Der Ausschuss entschied sich mit knapper Mehrheit von 5:4 Stimmen schließlich für Folgendes: Der Antragsteller möge hier Umplanungen vornehmen und zudem ein Schaugerüst auf dem Gelände errichten. Der Punkt war damit vertagt.

gab