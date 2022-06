Klage gegen Genehmigung der Saurüsselalm: „Es geht um ein entscheidendes Signal“

Von: Gerti Reichl

Die Saurüsselalm im Wiesseer Söllbachtal hat sich als Top-Adresse für Ausflügler bereits etabliert. An schönen Tagen, wie hier im Frühjahr, ist die Terrasse voll. © Thomas Plettenberg

Am Mittwoch, 15. Juni, wird es ernst für die Saurüsselalm im Wiesseer Söllbachtal. Das Verwaltungsgericht München verhandelt vor Ort über eine Klage des Vereins zum Schutz der Bergwelt. Erwartet wird ein „entscheidendes Signal“ fürs gesamte Tegernseer Tal.

Bad Wiessee – 30 Seiten umfasst die Klageschrift, die Rechtsanwältin Anja Schilling von der Würzburger Kanzlei Baumann im Auftrag des Münchner Vereins zum Schutz der Bergwelt erstellt hat. Für den Verein, der vor 22 Jahren gegründet wurde und unter den rund 1000 Mitgliedern auch 253 Sektionen der Alpenvereine aus Deutschland, Österreich und Südtirol hat, ist es die erste Klage dieser Art. Wenngleich er auch in anderen Fällen interveniert, etwa per Petition zum Forsthaus Valepp. Unterstützt wird die Klage auch von der Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT).

Wenn sich die neunte Kammer des Verwaltungsgerichts München (VGM) unter dem Vorsitz von Richterin Cornelia Dürig-Friedl am Mittwoch, 15. Juni, zur Saurüsselalm aufmacht, dann wird nach einem Augenschein ab 10.15 Uhr ein komplexer Fall verhandelt. „Im Wesentlichen geht es darum, dass das Landratsamt Miesbach mit Bescheid vom 30. August 2021 eine Genehmigung für Umbau und Nutzungsänderung von einer landwirtschaftlichen zu einer gastronomischen Almhütte erteilt hat. Hiergegen hat der Verein Klage eingereicht“, fasst Matthias Prinzler, Richter und Pressesprecher am VGM zusammen. Ein Augenschein sei in jedem Fall, „und schon aufgrund der Abgelegenheit des Vorhabengrundstücks“ nötig. Dass die erst im April eingereichte Klage bereits jetzt zur Verhandlung kommt, begründet der Sprecher auch damit, dass der Augenschein zu einer Jahreszeit erfolgen müsse, zu welcher das Gericht den Standort auch erreichen könne.

Verein klagt gegen Genehmigung der Saurüsselalm und sieht mehrere Verstöße

Im Kern geht es dem Verein um einen Verstoß gegen umweltbezogene Rechtsvorschriften. Georg Erlacher, Geschäftsführender Vorsitzender, greift zwei Punkte heraus: Zum einen habe die Alm in deren Augen keine bauplanungsrechtliche Zulassung. „Es liegt nach unserer Meinung keine Privilegierung vor“, so Erlacher, „auch wenn das Landratsamt diese auf Zuruf der Gemeinde erteilt hat.“ Zum anderen sei die Befreiung vom Bundes-Naturschutzgesetz, Paragraf 67, Absatz 1, rechtswidrig erteilt worden. Darin heißt es, dass diese erteilt werden könne, wenn dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist. Dies sei hier nicht der Fall, so Erlacher. Es sei auch „irrsinnig“, dass völlig ruhige Bergbereiche geöffnet und neue Wege geschaffen wurden, „wo bisher nichts war.“

Verhandlung zur Saurüsselalm: Verein hofft auf entscheidendes Signal

Die Entscheidung wird mit Spannung erwartet. Denn seit Dezember ist die Saurüsselalm schon geöffnet, wird vom Gastro-Paar Tanja und Martin Frühauf täglich von 9.30 bis 19 Uhr bespielt. Einmal wöchentlich ist Hüttenabend bis 24 Uhr, 15 Sonderveranstaltungen sind pro Jahr genehmigt. Es hat sich herumgesprochen, dass man auf der Saurüsselalm gerne auch mit Schampus feiern und schlemmen kann. Eine Entwicklung, die nicht nur der klagende Verein mit großer Sorge sieht. „Die Verhandlung wird das entscheidende Signal sein“, ist Erlacher überzeugt. „Für die aktuelle Dynamik im Tal, aber auch anderswo.“

Ob das VGM am Mittwoch (15. Juni) auch schon eine Entscheidung fällt, sei laut Sprecher offen. Angeklagt ist der Freistaat Bayern. Beigeladen sind nicht nur die Gemeinde Bad Wiessee, sondern auch Franz Josef Haslberger. Dem Freisinger Baustoff-Unternehmer (Hasit/Fixit-Gruppe), im Volksmund „Betonbaron“ genannt, gehören die Alm und große Teile des Waldes bei Bad Wiessee, ebenso der nahe gelegene, ehemals öffentlich zugängliche Bauer in der Au sowie die in Umbau befindliche Söllbachklause und auch ein Geschäftshaus im Wiesseer Ortszentrum mit der Gaststätte Niederstuben. Ob der öffentlichkeits-scheue und wortkarge Millionär persönlich zur Verhandlung kommt, lässt sein Anwalt Mathias Dürr auf Nachfrage offen.

