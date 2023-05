Kleinbrand in der Wiesseer Wandelhalle: Polizei sucht nach Jugendlichen

Von: Gabi Werner

Teilen

Die denkmalgeschützte Wandelhalle des ehemaligen Jodschwefelbads steht leer. Am Freitagnachmittag war es dort zu einem Kleinbrand gekommen. © STEFAN SCHWEIHOFER

In der Wandelhalle in Bad Wiessee kam es am Freitag zu einem Kleinbrand. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach mindestens zwei Jugendlichen, die sich dort aufgehalten haben sollen.

Bad Wiessee - Seit die Schweizer Firma SME vor einigen Jahren ihre Arbeiten für einen Hotel-Neubau auf dem ehemaligen Jodbad-Gelände gestoppt hat, führt auch die denkmalgeschützte Wandelhalle ein tristes Dasein. Sie steht leer und wird nur notdürftig vor dem weiteren Verfall geschützt. Am Freitag (12. Mai) gegen 16.10 Uhr wurden der Polizei Bad Wiessee nun mindestens zwei Jugendliche gemeldet, die sich in dem Gebäude aufgehalten haben sollen. Die Jugendlichen hatten laut Polizeibericht augenscheinlich versucht, einen zuvor entstandenen Kleinbrand in der Halle zu löschen. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Wiesseer Feuerwehr war mit rund 15 Einsatzkräften vor Ort

Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Vor Ort befanden sich neben der eingesetzten Polizeistreife auch rund 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Wiessee.

Da sich die Jugendlichen vor Eintreffen der Polizei entfernten, werden insbesondere diese und auch weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich bei der Inspektion Bad Wiessee unter Telefon 08022/9878-0 zu melden.

gab