Spannende Zeitreise: Klinik zeigt historische Fotografien aus dem Tegernseer Tal

Ein historischer Schatz hat Einzug gehalten in der Klinik im Alpenpark in Bad Wiessee. Dort sind ab sofort rund 100 Bilder von Hoffotograf Joseph Reitmayer aus dem 19. Jahrhundert zu sehen. Eine spannende Zeitreise.

Bad Wiessee– Rund 2500 Besucher haben 2018 die Sonderausstellung historischer Fotografien von Hoffotograf Joseph Reitmayer im Heimatmuseum Tegernseer Tal gesehen. Jetzt haben die Bilder als Dauerausstellung ein neues Zuhause in der Klinik im Alpenpark in Bad Wiessee gefunden – und wurden obendrein mit einem Audio Guide versehen. Bei der Einweihung freute sich neben Hans-Herbert Perlinger als Vertreter des Museums auch der Eigentümer der Klinik, Ludwig Klitzsch, dass er die Ausstellung mit ihren rund 100 Exponaten eins zu eins, also inklusive Gliederung und begleitender Erklärung des Tegernseer Historikers Roland Götz, der Öffentlichkeit auch in Zukunft zugänglich machen kann.

Die Familie Klitzsch hatte den 7200 Aufnahmen (auf Glasplatten) umfassenden historischen Schatz vor ein paar Jahren erworben und ihn zur Inventarisierung, Katalogisierung und Digitalisierung den Experten des Heimatmuseums überlassen. Diese haben daraus die Sonderausstellung 2018 kuratiert. Die Fotografien von Festzügen, von Einweihungen, von der Brauerei, dem Rathaus und dem Stielerhaus, dem Sommerkeller, von der Mode, dem Sport und dem Fremdenverkehr, vom Mangel oder dem Reichtum des Tegernseer Tals im 19. Jahrhundert geben nicht nur Zeugnis vom damaligen Leben am Tegernsee. „Sie zeigen, was die Identität und den Charakter dieses Tals und seiner Menschen ausmacht und sind eine Ermahnung, sich der eigenen Werte zu besinnen“, erklärte Klitsch bei der Begrüßung der rund 100 Gäste. Der Klinik-Betreiber lobte die Authentizität und das Selbstbewusstsein der Bewohner im Tegernseer Tal: „Hier sind alle auf Augenhöhe.“

Auch Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU) betonte, dass nur derjenige wisse, wo er hingeht, der auch wisse, wo er herkommt. „Wir leben in einer unversehrten Landschaft in einem Tal, das geprägt ist von den Vorfahren. Aus Traditionen und Brauchtum entsteht eine Verantwortung, die es weiterzugeben gilt. Dieses Tal gilt es zu schützen“, zeigte sich der Rathaus-Chef überzeugt. Deshalb sei der Blick in die entbehrungsreiche Zeit von vor einhundert Jahren so wichtig. Sicherheit und Frieden, so betonte Bierschneider, seien keine Selbstverständlichkeit.

Bevor Roland Götz die Gäste noch ein letztes Mal analog durch die Ausstellung im zweiten Obergeschoss der Klinik führte, faszinierte Fotografin Barbara „Benny“ Kömmerling (früher: Benny‘s Buidl Fabrik) mit ihren Ausführungen über handwerkliche und technische Details der historischen Fotografie. Sie hatte auch einige historische Originalteile aus dem Atelier-Equipment mitgebracht.

ak