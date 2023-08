Bad Wiessee: Kommunalunternehmen unter neuer Führung - Bauamtsleiter verwaltet jetzt 188 Wohnungen

Von: Jonas Napiletzki

Erfahrener Kollege: Anton Bammer (2.v.l.) ist laut Bürgermeister Robert Kühn (3.v.l.) bestens als KU-Vorstand geeignet. Das Team besteht unter anderem aus (v.l.) Dagmar Milbrandt, Petra Bollen und Martin Brugger. © Thomas Plettenberg

Das Kommunalunternehmen (KU) Bad Wiessee hat einen neuen Vorstand. Bauamtsleiter Anton Bammer verantwortet künftig auch den gemeindeeigenen Wohnraum.

Bad Wiessee – Acht Jahre nach seiner Gründung bekommt das Kommunalunternehmen (KU) Bad Wiessee zum vierten Mal ein neues Gesicht an der Spitze: Anton Bammer ist seit Anfang Juli Vorstand der Anstalt des öffentlichen Rechts, die sich um die Sanierung und Schaffung von gemeindeeigenem Wohnraum kümmert. Wie schon sein Vorgänger Thomas Lange, der im Rathaus die Hauptverwaltung leitet, ist auch Bammer ein erfahrener Kollege aus den eigenen Reihen. Als Bauamtsleiter sei er die „ideale Besetzung für diese anspruchsvolle Aufgabe“, sagte Bürgermeister Robert Kühn bei einer Vorstellung im Rathaus. „Herr Bammer ist ein Mann der Tat und jemand, der sich damit auskennt, wie Bauen vonstattengeht.“

Thomas Lange, der vor gut drei Jahren den Vorstandsposten übernommen hatte, geht zwar erst 2024 in den Ruhestand und bleibt dem Rathaus bis dahin erhalten. Um einen guten Übergang zu gewährleisten, sei der frühere Abschied aus dem KU jedoch von Beginn an geplant gewesen, erklärte Kühn.

Vollzeitstelle nach fünf Jahren nicht mehr verlängert

Dass mit Bammer erneut ein Rathausmitarbeiter an der Spitze steht, ist kein Zufall, sondern die Konsequenz einer Entscheidung aus dem Jahr 2020. Wie berichtet, hatte der Gemeinderat damals den fünfjährigen Vertrag mit Patrik Zeitler – der erste Vorstand des 2015 gegründeten KU – nicht verlängert. Hintergrund der Entscheidung war die „aktuelle Finanzlage der Kommune“, wie das KU erklärt hatte. Mit dem strikten Sparkurs schien eine Vollzeitstelle nicht mehr gerechtfertigt, woraufhin Bürgermeister Kühn kurz nach den Kommunalwahlen 2020 persönlich als Vorstand anpacken musste – allerdings nur, bis kurze Zeit später Lange als Nachfolger gefunden war.

Um die Doppelfunktion in Rathaus und KU zu ermöglichen, wurde in den Jahren danach das Team erweitert, das sich um die Sanierung und Schaffung von Wohnraum kümmert – von anfangs zwei auf heute vier Mitarbeiter. Mit Bammer packen Dagmar Milbrandt und Petra Bollen in der Hausverwaltung sowie Christiane Greif (Finanzen) und Martin Brugger (Bautechnik) an. Letzterer hat ebenfalls einen zweiten Schreibtisch: im Technischen Bauamt der Gemeinde.

KU verwaltet 188 Wohnungen

Auch Bammer will mit der doppelten Belastung künftig zurechtkommen. In die Hände spiele ihm dabei, dass die beiden Großprojekte „Neue Ortsmitte“ und „Seegut am Tegernsee“ (wir berichten fortlaufend) seitens des Bauamts weitgehend abgearbeitet seien. „Wie es klappt, muss aber die Zeit bringen“, sagte Bammer. Kühn ergänzte, das KU sei für seine Größe mit einer „wirklich ordentlichen Anzahl“ an Mitarbeitern ausgestattet. „Die Mieter sollen nicht als Nummer, sondern mit ihren Sorgen und Nöten wahrgenommen werden.“

Wohl als nächstes Projekt werde das KU, das derzeit 188 Wohnungen verwaltet, die Ringbergsiedlung angehen, kündigte Bammer an. „Das ist das Augenfälligste, hier müssen wir etwas tun.“ Die mit 65 Einheiten größte und gleichzeitig älteste Wohnanlage im gemeindeeigenen Bestand gilt seit Jahren als sanierungsbedürftig (wir berichteten). Untätig war das Unternehmen zuletzt aber nicht, wie Kühn deutlich machte. Derzeit wird an der Hagngasse gebaut, Wohnungen am Hügelweg werden saniert. Insgesamt 30 Wohnungen sind an der Dr.-Scheid-Straße neu entstanden. Hinzu kommen mehrere Generalsanierungen an der Sanktjohanserstraße, am Löblweg und an der Söllbachtalstraße. nap

