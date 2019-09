Als Bürgermeisterkandidat für Bad Wiessee nominiert: Robert Kühn hat die SPD hinter sich

Die Wiesseer SPD hat Robert Kühn als ihren Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2020 nominiert.

Bad Wiessee–Dass Genosse Robert Kühn (36) Wiessees neuer Bürgermeister werden will, ist kein Geheimnis. Schon im Mai verkündete er seine Absicht, als SPD-Kandidat bei der Kommunalwahl 2020 anzutreten. Nun wurde der Vorsitzende des Unternehmerverbands „Aktive Wiesseer“ und Inhaber eines Schuhgeschäfts im Wiesseer Zentrum vom SPD-Ortsverein einmütig nominiert. Einen Gegenkandidaten hatte Kühn nicht. Vize-Bürgermeister Robert Huber, der bis zuletzt eine Kandidatur für die SPD nicht ausgeschlossen hatte, überließ ihm das Feld.

Kommunalwahl 2020: Robert Kühn (SPD) tritt gegen Florian Sareiter (CSU) an

Damit steht ein Gegenkandidat von Florian Sareiter (CSU) fest. Der 40-Jährige wurde im Juni nominiert. Offen ist, ob es weitere Kandidaten geben wird. Wie berichtet, hat der Wiesseer Block, der seit vier Amtsperioden den Bürgermeister stellt, bislang keinen Namen genannt.

In seiner Antrittsrede betonte Kühn: „Der Ort muss wieder zu alter Stärke zurückfinden.“ Wichtig sind ihm Transparenz und Bürgerbeteiligung. Zum Beispiel bei der Bebauung des Lederer-Areals. Dort plant Investor Thomas Strüngmann einen Hotelkomplex und Wohnungen. Kühn will, dass die Planung bei einer Bürgerversammlung diskutiert wird. Bislang wurde der Entwurf lediglich in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung vorgestellt, bei der Bürger sich aber nicht zu Wort melden konnten. Gefallen hat Kühn dies nicht. „Da wurde Herrn Strüngmann applaudiert, weil er investiert“, erinnert Kühn. Dies könne nicht genügen. Seine Forderung: Strüngmann solle 20 Prozent des Wohnraums dem Wiesseer Kommunalunternehmen für eine gewisse Zeit zur Verfügung stellen: „Das ist Solidarität. Dafür kämpfe ich.“

Kommunalwahl 2020: Robert Kühn (SPD) will Haus für Kinder

Kämpfen will Kühn auch für ein Haus der Kinder, das Krippe, Kindergarten und Hort gut ausgestattet unter ein Dach bringt. „Damit Familien bei uns bleiben oder zu uns kommen.“ Für die Feuerwehr will er einen zeitgemäßen Fuhrpark durchsetzen. Die örtliche Wehr verführe zwar über ein modernes Gebäude, doch müssten zwei bis drei Fahrzeuge erneuert werden.

Die Liste der Gemeinderatskandidaten will die SPD im November oder Dezember aufstellen. Die Kandidatensuche ist bereits im Gange. Und Kühn ist zuversichtlich: „Wir werden eine gute junge Liste mit neuen Gesichtern aufstellen und natürlich auch mit bewährten Kräften.“

Lesen Sie auch: Bürgermeisterwahl 2020: Alle Namen aktuell im Überblick

Alle Artikel zur Kommunalwahl 2020 im Landkreis Miesbachfinden Sie auf unserer großen Themenseite.

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Termin und alle Informationen