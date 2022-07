Konzerte und Lasershow: Wiesseer Seepromenade wird zur Partyzone

Von: Alexandra Korimorth

Sorgten an der Wiesseer Seepromenade für gewaltige Stimmung: Die Musiker und Sänger von Trovasur und Perlseer. © Max Kalup

Bad Wiessee feierte am Wochenende weniger das ehrwürdige „Bad“-Jubiläum als vielmehr eine Verjüngungskur. Die Seepromenade geriet zwei Tage lang zur Partyzone. Tausende feierten mit.

Bad Wiessee – „Ich bin geflasht. So will ich Bad Wiessee sehen: feiern, sich-freuen und einen einzigartig schönen Abend haben.“ Bürgermeister Robert Kühn war Samstagnacht (2. Juli) mehr als euphorisch, als er die Gäste nach zwei gelungenen Partyabenden nach Hause entließ. Bereits am Freitag hatte eine ABBA-Coverband die Jubiläumsbesucher auf den Tischen tanzen und feiern lassen.

Am Samstag waren es erst die jungen Musiker von Hoamatbeat in neuer Besetzung, die die Gäste mit neuen und bekannten bayerischen Rocksongs in den traumhaften Abend führten. Gegen 20 Uhr erfolgte mit dem Bühnenumbau auch der Stabwechsel an die „ewig jungen“ Lokalmatadore von Trovasur, die seit beinahe 25 Jahren mit kubanischen Songs karibisches Flair ins Tal bringen.

Neuer Sound von Trovasur schlägt die Fans in seinen Bann

Passend zum spektakulären Sonnenuntergang gingen Georg Höss (Gitarre, Tres und Gesang), Markus Aldenhoven (Gitarre und Gesang), Andreas Erlacher (Akkordeon), Matthias Erhardt (Percussion), Sebastian Erhardt (Guitarrón), Klaus Miller (Zither, Percussion und Gesang) und Raúl Piminchumo (Percussion, Gitarre und Gesang) gleich mit dem Welthit Chan Chan (Buena Vista Social Club) in die Vollen. Die eingefleischten Trovasur-Fans nahm der neue Sound gleich gefangen. Denn die Tegernseer Soneros hatten sich mit Komponist, Arrangeur und Pianist Thomas Rebensburg nicht nur ein dauerhaft neues Bandmitglied an Bord geholt, sondern mit Saxophonist Thomas Tomaschek, Posaunist Mathias Götz und Trompeter Hans Kröll auch eindrucksvolle Bläserunterstützung.

Zum Abschluss des Konzertabends gab es eine spektakuläre Lasershow, bei der auch der Schriftzug „Bad Wiessee“ zu sehen war. © Max Kalup

Perlseer Dirndl singen auf Spanisch statt auf Bairisch

Den Klang, den Rebensburg damit in die Tradicionals geschrieben hat, wäre allein schon faszinierend gewesen. Aber anlässlich des Wiessee-Jubiläums krönten die Perlseer Dirndl Michaela Brückner, Susi Wiesner und Christina Meier mit ihrem klassisch-bayerischen Dreigsang und der klassisch-bayerischen Instrumenten-Besetzung das Programm. Ausgefeilt wie immer, aber eben auf Spanisch anstatt auf Bairisch sangen sie „Veinte anos“, „Perfidia“, „Que nadie sepa mi sufrir“, „Castellano“, „Has Amado uns mujer des Veras“ und „Oye como va“ – mal Solo als Dreigesang, mal im Dialog mit den männlichen Stimmen von Trovasur.

Musik bringt Stimmung am Seeufer zum Überkochen

Das war nicht nur musikalisch einzigartig und spektakulär, sondern auch stimmungsmäßig. Denn irgendwann standen alle Gäste – egal ob in Dirndl, Lederhose, Kleidchen oder Leinenbermudas, Jung oder Alt – und tanzten ausgelassen Rumba, Meringue, Mambo. Der einzigartige Sound ließ das Konzer zur karibischen Strandparty am Tegernseeufer gedeihen. Eine musikalische Verjüngungskur.

Lasershow katapultiert Partyvolk in einen ultracoolen Club

„Vor 40 Jahren, als ich noch zur Schule ging“, erklärte Trovasur-Frontmann und Moderator Schorsch Höß, „fühlte sich Bad Wiessee uralt an, eher wie 130 Jahre oder noch älter.“ Heute sei das ganz anders: Bad Wiessee sei jung und lebendig. Wie zum Beweis jubelte, applaudierte, tanzte und sang das Publikum zweieinhalb Stunden mit, bis Bürgermeister Kühn dann die große „Anstatt-Seefest-Feuerwerk“-Lasershow ankündigte. Mit erst apokalyptischen, dann aber immer spaciger werdenden Technoklängen tanzten bunte Lichtfinger, Formen, Figuren und Schriftzüge glitzernd auf einer gigantischen Wasserwand. Das Partyvolk wurde kurzerhand von der heißen Karibik in einen ultracoolen Club versetzt: Da wieder wurde zu den diesmal sphärischen Klängen ausgelassen getanzt.

