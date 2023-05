Konzertreihe #wiesseerocks geht in die dritte Runde

Festival-Stimmung an der Seepromenade: Dort werden auch in diesem Sommer die #wiesseerocks-Konzerte stattfinden. Auftakt ist am 26. Mai.

Es bleibt beim bewährten Konzept

Von Gabi Werner schließen

Bad Wiessee setzt seine Konzertreihe am Seeufer fort: #wiesseerocks geht damit in die dritte Runde. Sogar ein kostenloses Sonderkonzert mit The Heimatdamisch soll es geben.

Bad Wiessee – Unter Corona-Bedingungen war die Konzertreihe #wiesseerocks im Sommer 2021 erstmals an den Start gegangen. Um Einheimischen und Gästen ein wenig Lebensfreude zurückzubringen, gleichzeitig aber der Pandemie Rechnung zu tragen, fanden die Konzerte vor kleinem Publikum und unter freiem Himmel auf einer mobilen Bühne an der Seepromenade statt. Was damals als Versuchsballon galt, hat sich bewährt: Heuer geht #wiesseerocks bereits in die dritte Runde. „Das Konzept ist das gleiche geblieben“, sagt Bürgermeister Robert Kühn.

Konzertabende sind auf maximal 300 Besucher beschränkt

Auf maximal 250 bis 300 Besucher waren die einzelnen Konzerte bei der Premiere im Jahr 2021 ausgelegt. Das sei auch heute noch die Obergrenze, erklärt Kühn. „Jung, modern, vielseitig“, so will sich Bad Wiessee gemäß Motto bei der Veranstaltungsreihe präsentieren. Bekannte regionale und überregionale Künstler werden laut Ankündigung unterschiedliche Musikrichtungen darbieten.

Den ganzen Sommer über werden Musiker die Seepromenade rocken

Zum Auftakt spielt am Freitag, 26. Mai, die Münchner Band Cagey Strings, die zuletzt etwa beim Gmunder Volksfest für Stimmung sorgte. Den ganzen Sommer über – bis zum 1. September – werden dann Musiker und Gruppen das Westufer des Tegernsees rocken. Immer freitags finden die Konzerte statt.

Im Zentrum stehe wieder die künstlerische Vielfalt, heißt es in einer Pressemitteilung der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT). Mit dabei sind neben anderen die Austropop-Interpreten Auf a Wort (9. Juni), die Westernhagen-Coverband Willenlos-Sexy (30. Juni), die Rock- und Soul-Band Skill Gang & S’Geile Blech (7. Juli) sowie die für Southern Rock stehenden Oache Brothers (1. September).

Kostenloses Sonderkonzert mit The Heimatdamisch am Vortag des Seefestes

Als „besonderes Highlight“ wird das Sonderkonzert von The Heimatdamisch am Tag vor dem Wiesseer Seefest – also am 18. August – gepriesen. Die achtköpfige Formation um Florian Rein, den Schlagzeuger der Bananafishbones, präsentiert Chart-Hits, Rockklassiker und Popsongs aus den 80er- und 90er-Jahren in ihrem eigenen markanten Oberkrainer-Stil. Und eine gute Nachricht gibt’s obendrauf: Der Eintritt zu dem Sonderkonzert ist frei.

„Ich freue mich auf viele unterschiedliche Bands und auf gute Stimmung am See“, sagt Bürgermeister Kühn, dem es wichtig war, das musikalische Angebot in seiner Gemeinde um ein modernes Repertoire zu erweitern.

Partyservice Blümer sorgt für Verköstigung der Besucher

Die gastronomische Versorgung der Konzertbesucher übernimmt – wie schon im Vorjahr – der Partyservice von Peter Blümer. Er wird das Essensangebot nach Möglichkeit den jeweiligen Stilrichtungen der Musik anpassen. Blümer versorgt in seiner Holzhütte am Wiessee Seeufer während der Saison ohnehin die Gäste und Einheimischen mit Getränken und kleinen Speisen.

Unabhängig davon möchte die Gemeinde ein weiteres temporäres Gastro-Angebot im Bereich der Seepromenade schaffen. Sie hatte daher Anfang des Jahres die Suche nach einem Betreiber gestartet, der befristet bis zum Dezember 2025 eine solche Gastro-Hütte betreiben würde – quasi als Ersatz für den geschlossenen Gasthof Zur Post.

Gastro-Hütte am See: Es stehen noch Gespräche mit den Behörden aus

Sichtbares ist seither aber nicht geschehen. „Wir sind noch in Abstimmungsgesprächen mit der Schlösser- und Seenverwaltung und dem Naturschutz“, berichtet Kühn. Immerhin handle es sich beim angestrebten Standort am See um einen sensiblen Bereich. Einen möglichen Betreiber gäbe es seit der Ausschreibung bereits. „Ich hätte mir gewünscht, dass es schneller geht“, sagt Kühn über die angestrebte Gastro-Hütte am See. „Aber man kann die nicht einfach so da hinstellen.“

Der Vorverkauf für die Konzerte der Reihe #wiesseerocks hat bereits begonnen. Tickets für 10 Euro gibt es bei den Tourist-Infos am Tegernsee, über München Ticket und auf tegernsee.muenchenticket.net, Restkarten jeweils an der Abendkasse.

gab