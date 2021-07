Korbinian Kohler mit neuen Plänen: Sauna- und Poolfreuden im Bussi Baby

Dachgeschoss des Hotels wird zum Spa-Bereich

Korbinian Kohler will sein Bussi Baby weiter aufpeppen. Er plant, das komplette Dachgeschoss des Hotels zu erneuern und darin einen Spa-Bereich unterzubringen. Inklusive Dachterrasse und Panorama-Pool.

Bad Wiessee – Schon im Februar dieses Jahres hatte der umtriebige Unternehmer Korbinian Kohler dem Gemeinderat seine Überlegungen fürs Dachgeschoss seines Hotels an der Sanktjohanserstraße vorgestellt. Auch ein Ortstermin hat stattgefunden. Nun macht der Erschaffer des Bussi Baby Ernst: Dem Bauausschuss lag in der jüngsten Sitzung die konkrete Eingabeplanung für die Neuerrichtung des Dachstuhls vor.

Dacheinschnitt und Gauben erfordern Ausnahmen von Satzung

In Größe und Höhe, so erläuterte Bauamtsleiter Anton Bammer, entspreche das neue Dachgeschoss dem jetzigen Bestand. Allerdings sind durchaus Abweichungen von den ortsüblichen Gestaltungsregeln nötig. Vor allem der deutlich sichtbare Dacheinschnitt auf der Südseite, wo Terrasse und Pool des hotelinternen Spa-Bereichs entstehen sollen, sowie die beantragten Dachgauben erfordern Ausnahmen von der gemeindlichen Satzung. Diese, so machte Bammer in der Sitzung deutlich, seien aber aufgrund der geplanten Nutzung sowie „fehlender anderer sinnvoller und verträglicher Umsetzungsmöglichkeiten“ aus Sicht der Bauverwaltung zustimmungsfähig. Bammer betonte: „Es ist sehr begrüßenswert, wenn ein Hotelier so viel Geld in die Hand nimmt und sein Haus attraktiver macht.“

Auf der Ostseite – also zum See hin gewandt – ist der Saunabereich mit Panoramafenster geplant. Die leise Sorge, dass der Schwimmbadbereich, der sich ja in Richtung Kirche orientiert, unerwünschte Einblicke auf entblößte Gäste ermöglichen könnte, wusste Bürgermeister Robert Kühn zu zerstreuen: „Der Bereich hier ist nicht textilfrei.“

Einzig Klaudia Martini (SPD) stimmt gegen die Spa-Pläne

Groß kommentiert wurden die Pläne für den ehemaligen Wiesseer Hof (Kirchenwirt) im Bauausschuss nicht mehr. Lediglich Kurt Sareiter (CSU) erklärte: „Das ist eine ganz attraktive, positive Neuerung, die den Eigentümer viel Geld kostet. Wir sollten das befürworten.“ Abgesehen von Klaudia Martini (SPD) stimmten denn auch alle Mitglieder des Ausschusses für den Antrag und die damit einhergehenden Abweichungen.

Für Korbinian Kohler ist der Ausbau des Bussi Baby ein Projekt unter vielen. Bekanntlich hat der Unternehmer sein Imperium (unter anderem Hotel Bachmair Weissach, Altes Wallberghaus, Clubhaus Bchmair-Weissach in Tegernsee) zuletzt um Wildbad Kreuth erweitert, das er in Erbpacht übernahm und wo er nun ein „einzigartiges Mental-Retreat von Weltrang“ erschaffen möchte, wie er selbst erklärte.

