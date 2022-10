Bad Wiessee spart bei der Straßenbeleuchtung - Laternen bleiben länger aus

Von: Gabi Werner

In Bad Wiessee wird an der Straßenbeleuchtung gespart. © privat/nh

Beim Energiesparen sind auch – und insbesondere – die Städte und Gemeinden gefordert. Auch Bad Wiessee hat Maßnahmen ergriffen.

Bad Wiessee - Welche Maßnahmen Bad Wiessee bereits ergriffen habe, wollte Grünen-Gemeinderat Karl Schönbauer in der Gemeinderatssitzung wissen. Bürgermeister Robert Kühn (SPD) hatte daraufhin einiges aufzulisten. Klar ist aber auch: Eine nächtliche Abschaltung der Straßenlaternen, wie es die Marktgemeinde Holzkirchen plant, kommt für Bad Wiessee nicht in Frage.

Kein Warmwasser im Rathaus

Kein Warmwasser mehr im Rathaus, keine Außenbeleuchtung des selbigen mehr, ein Umrüsten der restlichen Lampen auf LED: Bad Wiessee, so erklärte Kühn, sei beim Thema Energiesparen bereits vor Erlass der entsprechenden Verordnung durch die Bundesregierung „proaktiv vorangegangen“. In der Gemeinde gebe es gar eine eigene Task Force, die sich mit dem Thema beschäftige. Darüber hinaus habe das Kommunalunternehmen (KU) alle Mieter der gemeindlichen Wohnungen darüber informiert, „wie sie Strom und Heizung sparen können, ohne dass die Substanz der Häuser leidet“. Auch bei der Weihnachtsbeleuchtung werde man Abstriche machen, kündigte Kühn an. „Wir stellen weniger Bäume auf.“ Lediglich der adventliche Sternen-Schmuck entlang der Straßen darf uneingeschränkt bleiben. Der ersetze die Laternen, und der Verbrauch sei dank LED-Technik sogar geringer. „Wir sind auf einem guten Weg“, befand Kühn.

Licht später an und früher aus

Was die Straßenbeleuchtung in der Nacht anbelangt, ist die Verwaltung in Bad Wiessee ebenfalls frühzeitig aktiv geworden. Schon im August sei das E-Werk Tegernsee damit beauftragt worden, die Beleuchtung am Abend später ein- und tags darauf am Morgen früher auszuschalten, teilt Rathaus-Geschäftsleiter Hilmar Danzinger auf Nachfrage mit. Technisch sei dies nicht so einfach, da es einen zentralen Dämmerungsschalter gebe, der sämtliche Straßenbeleuchtungen regle – und dies in allen Kommunen rund um den See. Bad Wiessee habe sich daraufhin mit den anderen vier Talgemeinden darauf geeinigt, die Sensibilität dieses Dämmerungsschalters von 14 Lux auf einen Lux herabzusetzen, so Danzinger weiter. Diese technische Anpassung führe dazu, dass sämtliche Straßenlaternen des Tegernseer Tals etwa zehn bis 15 Minuten später beziehungsweise früher ein- oder abgeschaltet werden. „Das hört sich – zugegeben – nicht sonderlich spektakulär an“, meint der Geschäftsleiter. Die Maßnahme führe aber dazu, dass die Gemeinde Bad Wiessee jährlich etwa 4000 Kilowattstunden Strom einsparen könne.

Kein Sicherheitsrisiko

Ein Sicherheitsrisiko, so betont Danzinger, stelle das Herabsetzen des Dämmerungsschalters nicht dar. Das Auge habe sich in der Dämmerung bereits an das wenige Licht gewöhnt, die verzögerte Ein- und Abschaltzeit von wenigen Minuten berücksichtige dies. „Beschwerden gab es zu den neuen Schaltzeiten bisher keine.“

Allerdings kam im Gemeinderat Kritik auf. Peter Kathan (CSU) hielt die neue Handhabung der Straßenbeleuchtung für gefährlich und war dafür, die Schaltzeiten wieder zu verlängern. „Es ist einfach zu lange dunkel im Ort.“ Gehör fand diese Bitte nicht.

Noch einen Schritt weiter möchte die Marktgemeinde Holzkirchen gehen. Das dortige Gremium hatte mit knapper Mehrheit beschlossen, die Straßenbeleuchtung ab November zwischen 23 und 5 Uhr – bis auf sensible und gefährliche Stellen – gänzlich abzuschalten. Dieses Modell ist für Bad Wiessee laut Danzinger aber „keinesfalls denkbar“. Eher scheine es wahrscheinlich, „dass der Markt Holzkirchen diese Entscheidung wieder korrigieren könnte“.