Launige Einkehr beim „Oidwiessäa Dorfwirt“

Es ist aufgetischt beim Dorfwirt in Altwiessee: die Initiatorinnen (in der Mitte stehend v.l.) Maria Strillinger, Christa Höß und Steffi Erlacher mit ihren Gästen.

Faschingsgaudi in Bad Wiessee

Ganz Wiessee jammert, weil es nach der Schließung des Gasthofs zur Post keine Dorfwirtschaft mehr gibt. Also packten drei Nachbarinnen vom urigen Dorfplatz in Altwiessee an und eröffneten am Rosenmontag kurzerhand den „Oidwiessäa Dorfwirt“. Knapp 40 Nachbarn waren mit dabei.

Bad Wiessee - Christa Höß (Manglhof), Steffi Erlacher (Moarhof) und Maria Strillinger (Steinbrecherhof) hatten jede einzelne Nachbarsfamilie schriftlich mit viel Humor eingeladen. „Mia san koa Freihaus mit am Hummer, dafür aber drei gscheide Brummer“, bewarb Christa das Fest. „Mia san aa koa Bussi Baby mit am Schpaa – bei uns gibt’s hoid a Würschtl-Bar!“, dichtete Steffi. Und Maria reimte: „Des Dägansäa gibt’s ausm Flaschl, mia ghean ja ned zu de geidigen Waschl.“

Faschingsgaudi in Altwiessee: Erlös für einen guten Zweck

Pünktlich um 11.02 Uhr ging die ausgelassene Rosenmontagsgaudi los. Es gab Würstl und Brezen samt Getränken zum Minipreis, und anschließend Kaffee und Kuchen gratis. „Das große Engagement des Dreigestirns finde ich sehr lobenswert“, bekannte Ferdinand von Miller aus dem benachbarten Sterneggerhof, der mit weiteren Familienmitgliedern bei herrlichem Wetter das Faschingstreiben vor dem Viergenerationenhaus Manglhof genoss. Da am urigen Dorfplatz die Promenade vorbeiführt, erfreuten sich auch viele Urlauber an dem munteren Treffen. Der Erlös der Veranstaltung kommt einem karitativen Zweck zugute.

