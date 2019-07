Luxushotel an der Wiesseer Seepromenade: Präsentation der Strüngmann-Pläne im August

Immer wieder wurde neu geplant, jetzt soll der große Wurf gelingen: Am Donnerstag, 8. August, stellt das Büro der Familie Strüngmann die überarbeiteten Pläne für ein Hotel am Seeufer vor.

Bad Wiessee– Das „Zickzack-Hotel“ ist Geschichte, die „Banane“ fast vergessen: Athos, das Büro der Familie Strüngmann, präsentiert der Öffentlichkeit ihre neue Planung für ein Luxus-Hotel mit flankierenden Wohn- und Geschäftshäusern an der Wiesseer Uferpromenade. Dafür wird die Sommerpause verkürzt: Am Donnerstag, 8. August, stellen die Vertreter des Büros den Entwurf in einer öffentlichen Sondersitzung des Gemeinderates vor. Beginn ist um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.

Hinter verschlossenen Türen hatte Athos dem Gemeinderat die Pläne schon vor einigen Wochen vorgelegt (wir berichteten). Das Gremium gab dem Investor zwar grundsätzlich ein positives Signal, verlangte aber einige Nachbesserungen. Die hat Strüngmanns Büro inzwischen vorgenommen. Um keine Zeit mehr zu verlieren, steht die überarbeitete Planung nun im August zur Abstimmung.

Athos-Sprecher Stephan Heller hatte unserer Zeitung die Grundzüge der neuen Planung bereits im Mai erläutert. Demnach ist ein Hotel mit rund 100 Zimmern vorgesehen, das über einen großzügigen Spa- und Wellnessbereich verfügt. Zudem ist direkt am See ein öffentlich zugängliches Restaurant geplant. Die alpenländische Baukultur findet sich in der Planung wieder.

Gebaut wird in absoluter Premiumlage. Zunächst sind allerdings weitere Abrissarbeiten nötig. Auf dem Lederer-Grundstück steht noch ein Nebengebäude, zudem werden in der Nachbarschaft das Hotel Wittelsbach und das ehemalige Haus des Gastes abgebrochen. Die Abbrucharbeiten sollen nach dem Ende der Sommersaison ab Oktober beginnen.

