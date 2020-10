Maibaum zieht an den Zentralparkplatz

Der Maibaum von Bad Wiessee bekommt eine neue Heimat. Weil der Pachtvertrag für den bisherigen Standort – eine Wiese gegenüber dem Hotel Bussi Baby – nicht mehr verlängert wurde, musste sich die Gemeinde auf Standortsuche begeben. Künftig steht er nun auf dem Zentralparkplatz.

+ Der Wiesseer Maibaum stand bisher auf einer Wiese gegenüber dem Hotel Bussi Baby. © Thomas Plettenberg

Bad Wiessee – Der Verwaltung im Rathaus und Bürgermeister Robert Kühn (SPD) erschien – nach Prüfung aller Möglichkeiten – der große Parkplatz mitten im Ort als beste Lösung. „Der Platz liegt zentral, ist gut sichtbar, bietet genügend Platz für das Aufstellen und die Feier und gehört der Gemeinde“, zählte der Rathaus-Chef in der Gemeinderatssitzung die Vorteile dieses Standorts auf. Augenzwinkernd fügte er noch hinzu: Es gebe außerdem mehrere Wirtschaften in der Nähe.

Während die überwiegende Mehrheit im Gemeinderat das Thema eher nüchtern betrachtete, erklärte Kurt Sareiter (CSU) in einem engagierten Wortbeitrag, warum für ihn der Zentralparkplatz als Maibaum-Heimat nicht in Frage komme. „Ich persönlich bin mit dieser Lösung nicht einverstanden“, sagte Sareiter. Seiner Ansicht nach habe der Maibaum von Bad Wiessee „einen schöneren Platz verdient als einen Parkplatz“. Sareiter schlug vor, den stattlichen Baum stattdessen am Lindenplatz anzusiedeln. Dieser würde dadurch an Attraktivität gewinnen. Auch biete der Lindenplatz genügend Möglichkeiten, um dort einen 35-Meter-Baum abzulegen. Die Bundesstraße, so argumentierte der CSU-Vertreter weiter, müsste während des Aufstellens auch nicht unbedingt zur Gänze, sondern nur einspurig gesperrt werden.

Tatsächlich war der Lindenplatz auch schon im Gespräch, als der Gemeinderat die Standortfrage vor ziemlich genau zwei Jahren schon einmal diskutierte. Damals hatte sich das Gremium am Ende für den Dorfplatz in Alt-Wiessee als künftige Maibaum-Heimat ausgesprochen. „Das wäre ein herrliches Fleckerl gewesen“, meinte Sareiter. Allerdings war diese Lösung offenbar am Widerstand von Nachbarn gescheitert.

Georg Erlacher, CSU-Gemeinderat und Vorsitzender des örtlichen Trachtenvereins, betonte, dass es beim Maibaumaufstellen in erster Linie um die Pflege einer alten Tradition gehe – der Standort sei zweitrangig. Auch Erlacher befürwortete den Zentralparkplatz: Dieser könne großflächig abgesperrt und gesichert werden – und der wichtigste Punkt: „Der Grund gehört der Gemeinde, wir haben also kein Theater mit Pachtverhandlungen.“ Erlacher regte aber an, ein bis zwei Parkplätze zu opfern, damit man die Umgebung des Maibaums schön gestalten könne.

Gegen zwei Stimmen einigte sich der Gemeinderat auf Folgendes: Der Maibaum soll künftig am Zentralparkplatz beheimatet sein. In der nächsten Sitzung werde die Verwaltung einen Plan präsentieren, wo genau der Baum steht. Dann werde man sich über die weitere Gestaltung Gedanken machen.

