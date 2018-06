Bad Wiessee– Um Vergaben bis zu einer Gesamtsumme von 10,3 Millionen Euro fürs Jodbad soll es am Donnerstagabend im Wiesseer Gemeinderat gehen. Der Platz von Ingrid Versen (CSU) wird wohl leer bleiben. Ein Akt des zornigen Protests. „Ich kann mich nicht vorbereiten“, erklärte sie am Mittwoch. Anders als ihre Kollegen habe sie die Unterlagen zur Sitzung nicht erhalten. Und dies, obwohl sie mehrmals im Rathaus nachgehakt habe. „Man verweigert mir mein Handwerkszeug“, meint Versen. Dabei bereite sie sich stets gründlich auf die Sitzungen vor und opfere hierfür ihren Sonntag.

+ Ingrid Versen lehnt das Tablet ab. © tp

Was Versen von ihren Kollegen unterscheidet: Sie nimmt nicht am Ratsinformationssystem teil. Schon im Juni 2014 beschloss der Gemeinderat, die Papierflut durch Tablets zu ersetzen. Versen lehnte ab. „Wenn ich auf ein Tablet schaue, bekomme ich Kopfweh“, sagt sie. Darum lässt ihr die Gemeinde alle Unterlagen ausgedruckt per Boten zustellen. Bei der jüngsten CSU-Fraktionssitzung stellte Versen allerdings fest, dass ihre Kollegen tiefergehende Informationen hatten. Dies deshalb, weil die Gemeinderäte über das interne System neuerdings weitreichendere Unterlagen zu den einzelnen Punkten der nicht öffentlichen Tagesordnung erhalten, erklärt Geschäftsleiter Hilmar Danzinger. Diese diene der Transparenz. Ausdrucken und im Briefkasten deponieren wolle und dürfe die Verwaltung diese geheimen Unterlagen aber nicht: „Das ist auch mit der Kommunalaufsicht geklärt.“