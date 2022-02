Nach 44 Jahren im eigenen Geschäft: Marile Mereis schließt ihren Blumen-Laden in Bad Wiessee

Von: Gabi Werner

Teilen

Floristin mit Leib und Seele: Seit 44 Jahren steht Marile Mereis im eigenen Blumen-Laden. An Ostern gibt sie das Geschäft auf. © Thomas Plettenberg

Als Floristin hat Marile Mereis ein ganzes Berufsleben lang die Wiesseer Bürger mit Blumen versorgt. Nun gibt sie ihren Laden im Ortszentrum auf. Die Gründe erklärt die 61-Jährige im Interview.

Bad Wiessee – Zunächst war der Laden der Familie Mereis in der Adrian-Stoop-Straße ansässig, seit neun Jahren findet sich das Geschäft mitten im Ortszentrum, schräg gegenüber vom Rathaus. Nach 44 Jahren im eigenen Geschäft will die 61-jährige Marile Mereis nun kürzer treten: Zu Ostern gibt sie ihren Laden auf. Dem Ort geht damit eine echte Institution verloren. Wir haben mit der Wiesseerin über ihren Abschied als Geschäftsfrau gesprochen.

Frau Mereis, am 16. April werden Sie ihr Geschäft an der Sanktjohanserstraße für immer schließen. Welche Gefühle begleiten Sie in diesen letzten Wochen?

Marile Mereis: Auf der einen Seite ist es natürlich schade. Vor allem um meine Kunden tut es mir leid. Auf der anderen Seite freue ich mich auch auf die Zeit danach. Und es ist ja auch kein Abschied vom Berufsleben, sondern nur vom eigenen Geschäft. Ein bisserl muss ich schon noch arbeiten.

Das heißt, Sie bleiben dem Ort als Floristin erhalten?

Marile Mereis: Es steht noch nicht fest, wie es nach der Schließung meines Ladens für mich weitergeht. Vielleicht fange ich bei einem Kollegen an. Auch meine beiden Brüder haben eigene Gärtnereien. Vielleicht mache ich aber auch etwas ganz anderes.

Einen eigenen Blumen-Laden zu führen, bedeutet vermutlich einen großen Aufwand.

Marile Mereis: Das ist richtig. Und es ist von der Arbeit her in den vergangenen Jahren immer mehr geworden. Auch durch Corona hat sich vieles verändert: Immer mehr Kunden wollen die Ware geliefert bekommen. Abgesehen vom ersten Lockdown, haben wir während der Corona-Zeit voll durchgearbeitet. Blumen waren auch während der Krise immer gefragt.

Was werden Sie nach der Schließung Ihres Geschäfts am meisten vermissen?

Marile Mereis: Den Kontakt zu meinen Kunden. Ungefähr die Hälfte der Leute, die zu mir kommen, sind Stammkunden – die werde ich natürlich vermissen. Auch die Fahrten zum Großmarkt nach München werden mir abgehen. Zweimal pro Woche starte ich um 4.15 Uhr in der Früh, um selbst am Großmarkt einzukaufen. Das habe ich immer sehr gerne gemacht.

Als Floristin hat man doch sicher Lieblingsblumen? Welche Sorte wird man bei Ihnen zuhause immer finden?

Marile Mereis: Rosen mag ich sehr gerne. Ansonsten sind meine Vorlieben auch saisonal abhängig: Jetzt um diese Jahreszeit würde ich Frühlingsblüher wie Tulpen oder Primeln bevorzugen.

Wissen Sie, ob in den Geschäftsräumen wieder ein Blumenladen einziehen wird?

Marile Mereis: Nein, es wird ein anderes Geschäft sein. Ich weiß auch nicht, ob ich jemandem wirklich empfehlen würde, einen Blumenladen aufzumachen.

gab