Abrechnungsbetrug: Geldbußen gegen vier Chefärzte und Medical Park AG verhängt

Seit 2015 wurde gegen vier Chefärzte und die Medical Park AG ermittelt. Es ging um Abrechnungsbetrug. Jetzt ist der Fall erledigt.

Bad Wiessee – Der Fall warf kein gutes Licht auf die renommierte Medical Park AG in Bad Wiessee und wurde 2015 von einem Patienten ins Rollen gebracht. Der Mann, selbst Mediziner, hatte damals Anzeige erstattet, weil er nach einem Aufenthalt eine Rechnung bekommen hatte, in der Leistungen offenbar falsch zugeordnet waren. Er erstattete Anzeige. Am 6. April 2016 folgte dann eine groß angelegte Razzia: Handelte es sich um einen Einzelfall oder um systematisches Vorgehen? Etwa 50 Ermittler und Polizeikräfte untersuchten damals die Wiesseer Kliniken, Privatwohnsitze der Chefärzte am Tegernsee sowie die Firmenzentrale der Medical Park AG in Amerang (Kreis Rosenheim).

Jetzt ist der Fall erledigt: Laut Oberstaatsanwältin Anne Leiding, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft München I, wurden die Verfahren gegen die vier hauptbeschuldigten Chefärzte gegen Zahlung von „erheblichen Geldauflagen“ endgültig eingestellt. „Die Geldauflagen wurden in allen vier Fällen bereits vollständig bezahlt“, so die Sprecherin. Summen nannte sie nicht.

Lesen Sie hier: Medical Park ist wieder Partner des DSV.

Der Tatnachweis, so die Oberstaatsanwältin, sei „schwierig“. An dem Abrechnungsprozess seien neben den beschuldigten Ärzten auch die Klinikverwaltung und mehrere Abrechnungsdienstleiter beteiligt gewesen. Von „partiell fehlerhafter Abrechnung im Rahmen einer allgemein fehleranfälligen Organisation des Klinikbetriebs“ und „fehlenden Kontrollmechanismen“ ist in der Begründung die Rede. Die beschuldigten Ärzte hätten allerdings nur in einem „sehr geringen Umfang profitiert, da sie – zwar in unterschiedlichem, aber erheblichem Umfang – verpflichtet gewesen seien, die im Rahmen des Liquidationsrechts im stationären Bereich erzielten Einnahmen als Nutzungsentgelt an die Klinik abzuführen.

Nicht nur gegen die Chefärzte, sondern auch gegen die Medical Park AG wurde ein Bußgeld erlassen: 450 000 Euro soll das Unternehmen wegen „fahrlässiger Aufsichtspflichtsverletzung“ zahlen. „Das Unternehmen hat die Verantwortung übernommen und das Bußgeld akzeptiert“, so die Oberstaatsanwältin.

Bei der Bemessung der Geldbuße sei zum einen berücksichtigt worden, dass die AG in „außergewöhnlichem Umfang“ mit den Ermittlungsbehörden kooperiert habe. Zum anderen fänden ernst zunehmende Bemühungen seitens der Medical Park AG statt, den verursachten Abrechnungsschaden wiedergutzumachen. „Es wurden sowohl externe als auch interne Maßnahmen getroffen, um künftig fehlerhafte Abrechnungen zu verhindern“, heißt es in der Begründung. Sowohl die Dokumentationen als auch die sich anschließenden Abrechnungsvorgänge seien vereinheitlicht und entsprechende Kontrollen eingebaut worden.“ Wie es heißt, habe die Medical Park AG auf weitere Rechtsmittel verzichtet.

Lesen Sie hier: Medical Park kooperiert mit Mönchengladbach.

gr