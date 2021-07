Pläne für Ex-Hotel Ritter gefallen Gemeinderat

Bad Wiessee

Bad Wiessee – Mit der Zukunft des ehemaligen Hotels Ritter und dem umliegenden Areal nahe der Bad Wiesseer Ortsmitte hat sich einmal mehr der Gemeinderat befasst – und erstmals zeichnet sich eine konkrete Lösung ab.

Marcel Dittrich aus Irschenberg, seit September vergangenen Jahres Eigentümer der 10 500 Quadratmeter zwischen Münchner und Ludwig-Thoma-Straße, hat dem Gremium seine Pläne vorgestellt. Und diese kommen den Vorstellungen der Gemeinde entgegen. Wie Bauamtsleiter Anton Bammer ausführte, besteht Konsens bezüglich der Planungsziele. Hotellerie oder Ferienwohnungen, Gewerbeflächen sowie ein Einzelhandels- oder Drogeriemarkt sollen hier Platz finden. Und auch Wohnraum, allerdings keinesfalls Eigentumswohnungen. All diesen Wünschen tragen die Pläne Rechnung.

Mehr als 40 Mietwohnungen sollen entstehen

Mittig ist ein Wohngebäude mit Nord-Süd-Ausrichtung geplant, an dessen Nordseite sich ein Querbau anschließt. Über 40 Mietwohnungen sollen hier entstehen, die meisten mit einer Fläche von etwa 45 bis gut 80 Quadratmetern. Der Mietpreis solle sich in „normalem Rahmen“ bewegen, betonte der Bauherr: Es sollten keine Wohnungen für „Großkopferte aus München“ werden. Zu beiden Seiten des Längsgebäudes sind zwei große Plätze geplant, ein „Grüner Anger“ mit Garten und Spielplatz auf der Ostseite, an dessen Süd- und Ostseite zwei Häuser mit Ferienwohnungen gebaut werden sollen, und eine „Ortsmitte“, die zur Münchner Straße von zwei Gebäuden für Gewerbe flankiert wird. Hier soll auch ein Vollsortimenter oder Drogeriemarkt Platz finden.

Zweigeschossige Tiefgarage geplant

Der entsprechend hohe Bedarf an Parkplätzen soll unterirdisch gedeckt werden. Unter den Gebäuden ist eine zweigeschossige Tiefgarage geplant, die rund 400 Autos fassen und an jedem dritten Stellplatz mit einer Ladestation ausgestattet werden soll. Mit einer Parkplatzgröße von 5,5 mal 2,8 Metern und Fahrtrassen von sieben Metern Breite biete man eine überdurchschnittlich bequeme Nutzbarkeit, unterstrich Dittrich. Die Tiefgarage soll öffentlich nutzbar sein, außerdem sollen die ersten zwei Stunden Parken gratis sein. Die Ein- und Ausfahrt soll Richtung Münchner Straße mit einer Einfädelspur versehen werden.

Um der Hanglage gerecht zu werden – das Gelände steigt in Richtung Ludwig-Thoma-Straße merklich an – werden die Gebäude je nach Lage drei- oder viergeschossig ausgeführt, sagte der Bauamtsleiter. Das Areal werde in den nächsten Tagen in eine Stiftung für gemeinnützigen Wohnbau überführt, erklärte Dittrich. Interessenten hätten bereits bei ihm angeklopft, sowohl Discounter, Lebensmittelmärkte und ein Drogeriemarkt als auch Apotheken. Auch zwei gastronomische Flächen sind geplant.

Einen „denkwürdigen Tag für Bad Wiessee“ sah Florian Sareiter (CSU) in der Präsentation der Pläne. Das Projekt, gleichsam eine „Vergrößerung des Lindenplatzes“, bringe mehr Attraktivität für die Ortsmitte. Angetan zeigte sich auch Bernd Kuntze-Fechner (SPD): So groß der Eingriff, so groß werde der Nutzen für den Ort sein. „Bauchweh“ bereiteten derweil Johannes von Miller (Grüne) die hochgradige Versiegelung durch die massive Tiefgarage und die Frage, wie die Problematik des Grundwassers an dieser „schwierigen Stelle“ geregelt werden könne. Er verwies auf die lange Zeit unter Wasser stehende Baugrube des ehemaligen Hauses „Ursula“ in unmittelbarer Nähe. Dittrich versicherte, in enger Kooperation mit Experten vorzugehen. Geplanter Baubeginn ist das letzte Quartal kommenden Jahres. Bei plangemäßem Ablauf soll das Ensemble 2025 fertig sein.