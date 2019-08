Neun Jahre nach dem Versprechen: Minister Herrmann weiht Polizei-Bootshaus ein 

2010 hatte Innenminister Herrmann dem Wiesseer Polizeichef Wilhelm Sigel ein neues Bootshaus in Aussicht gestellt. Jetzt kommt er zur Einweihung - aber nicht nur deshalb.

Vor nun neun Jahren hat Bayern Innenminister Joachim Herrmann dem Wiesseer Polizei-Chef Wilhelm Sigel bei einem Besuch am Tegernsee den Bau eines Bootshauses in Aussicht gestellt. Jetzt reist der Minister zur Einweihung an – und verabschiedet Sigel in den Ruhestand.

Am Montag, 2. September, wird Herrmann gemeinsam mit Polizeipräsident Robert Kopp vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd den Neubau an der Breitenbachmündung besichtigen. Wie berichtet, konnte der Bau erst nach langwieriger Standortsuche und vielen Debatten realisiert werden. Dabei wurde der erste Entwurf – eine schwimmende Konstruktion – verworfen. Entstanden ist nun ein klassisches Bootshaus, in dem das bereits 2016 neu angeschaffte Schnellboot der Polizei endlich eine würdige Unterkunft findet. Nach der Tour zum Boothaus steht im Gasthof Zur Post die offizielle Amtsübergabe auf dem Programm. Herrmann verabschiedet Sigel in den Ruhestand und führt seine Nachfolgerin Veronika Reitschuh in ihr Amt als Leiterin der Polizeiinspektion Bad Wiessee ein.

