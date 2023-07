Mit Aperol Spritz: Wiesseer Pfarrgemeinderat will junge Leute für Kirche begeistern

Von: Christina Jachert-Maier

Neue Ideen hat Gertrud Stadler mit ihrem Pfarrgemeinderats-Team entwickelt. © privat

Aperol Spritz nach dem Gottesdienst: Der Wiesseer Pfarrgemeinderat geht neue Wege, um junge Menschen für die Kirche zu begeistern. Warum, erklärt die Vorsitzende im Interview.

Bad Wiessee – Aperol Spritz steht für Party. Der Wiesseer Pfarrgemeinderat serviert ihn am heutigen Samstag gleich nach einem Gottesdienst, der anders ist als gewohnt. Das Ziel: In einer Zeit, in der eine ungeheure Austrittswelle die Kirche erschüttert, junge Menschen fürs Miteinander im Glauben zu gewinnen. Wir haben mit Gertrud Stadler (53), Vorsitzende des Pfarrgemeinderats Bad Wiessee, über das Konzept gesprochen.

Frau Stadler, am Sonntag steht eine Premiere bevor. Wie kam’s zu der Idee mit dem Aperol Spritz?

Gertrud Stadler: Wenn ich in die Kirche gehe, gehöre ich mit über 50 Jahren noch zu den Jüngsten. Das ist der Hintergrund. Ich finde es schade, dass so wenig junge Leute kommen, erlebe aber auch bei unseren eigenen Kindern, dass sie nicht regelmäßig in die Kirche gehen. Sie fühlen sich vom regulären Gottesdienst nicht wirklich angesprochen. Mit einer engagierten jungen Mitchristin, Katharina Eberl, habe ich dann mal so ins Blaue hinein überlegt, was man tun kann, um Jüngere und Junggebliebene anzusprechen. Zu viel Aufwand sollte es nicht sein, unsere Kapazitäten sind begrenzt. So entstand die Idee mit dem Aperol Spritz – einfach aus dem Bauch heraus.

Den Aperol gibt’s nach dem Gottesdienst. Aber der wird auch anders, oder?

Gertrud Stadler: Ja, wir haben dazu im Team ein Konzept erarbeitet, das die Strukturen aufbricht. Zum Glück ist unsere Gemeindereferentin Katrin Ritter, die den Wort-Gottesdienst hält, diesen Gedanken gegenüber sehr aufgeschlossen. Überhaupt hatten wir mit der Idee für dieses Format gleich viel Rückhalt vom gesamten Seelsorge-Team. Jetzt hoffen wir, dass wir mit den Texten und dem gesamten Aufbau nah dran sind an der Jugend.

Manche Kirchgänger werden überrascht sein.

Gertrud Stadler: Denen, die am Samstagabend sowieso in die Kirche gehen, tut es nicht weh, wenn der Gottesdienst mal ein bisschen anders ist. Das rüttelt manches vielleicht auch wieder wach. Veränderung schadet jedenfalls nicht.

Wie sieht die Veränderung denn konkret aus?

Gertrud Stadler: Wir haben zum Beispiel die Lesung durch eine alltagstaugliche Geschichte ersetzt, in einer Sprache, die jeder versteht. Das Evangelium wird es in der gewohnten Form geben, schließlich ist es ein Gottesdienst. Aber die Erklärung dazu ist anders. Die Gebete sind frei von uns formuliert, in einer Sprache, die wir auch wirklich sprechen. Ansonsten bestehen die Texte in der Kirche ja oft aus Sätzen, bei denen man schwer herausfiltern kann, was sie uns eigentlich sagen sollen. Und wir hoffen auch, dass nicht nur wir reden.

Sie setzen auf spontane Mitwirkung?

Gertrud Stadler: Es wäre schon, wenn die Besucher, sofern sie möchten, selbst auch etwas beitragen. Das ist sonst im Gottesdienst nicht üblich, aber wir wollen das anders gestalten. Auch was die Lieder angeht. Die soll jeder mitsingen können. Wir haben also Lieder ausgewählt, die bestimmt jeder kennt.

Soll es das Format künftig öfter geben?

Gertrud Stadler: Das ist unser großer Wunsch. Wir wollen das Format fest installieren und möglichst einmal im Monat stattfinden lassen. Jetzt müssen wir sehen, ob wir das hinkriegen. Wenigstens vier- oder fünf mal im Jahr sollte es schon möglich sein. Wenn der besondere Gottesdienst nicht regelmäßig stattfindet, weiß keiner, dass es ihn gibt. Jetzt, beim ersten Mal, sind wir vor allem gespannt, wie es den Leuten gefällt.

Der Gottesdienst

findet am heutigen Samstag um 17.45 Uhr in der Kirche St. Anton statt. Anschließend ist ein Ratsch bei Aperol Spritz, Bier oder auch alkoholfreien Getränken vorgesehen.

jm