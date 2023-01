Hilmar Danzinger geht als Jodbad-Geschäftsführer beim Marketing neue Wege: Mit dem Partykönig weg vom Bieder-Image

Interview

Von Christina Jachert-Maier schließen

Zu seinem Einstand als Geschäftsführer des Wiesseer Jodschwefelbads hat Hilmar Danzinger eine sehr besondere Werbeaktion gestartet. Wir haben mit ihm darüber gesprochen.

Bad Wiessee - Zum Jahreswechsel hat Hilmar Danzinger (47), Geschäftsleiter der Gemeinde Bad Wiessee, die Geschäftsführung des Jodschwefelbads übernommen. Die Umstrukturierung des Betriebs durch den Bäder-Experten Helmut Karg ist abgeschlossen, nun geht es vor allem darum, das Jodbad bekannter zu machen. Zum Start hat sich Danzinger eine sehr besondere Werbeaktion mit dem Fischer, Partykönig und CSU-Gemeinderat Christoph von Preysing ausgedacht.

Herr Danzinger, das Jodbad wirbt derzeit auf Plakatwänden mit einem verkaterten Christoph von Preysing in der Wanne. Ist das der neue Weg?

+ Werbewirksam in die Wanne stieg Christoph von Preysing, Gemeinderat, Fischer und Partykönig, um dem Wiesseer Jodschwefelbad mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen © THOMAS PLETTENBERG

Es geht erst einmal darum, Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist uns gelungen. Das Feedback ist meist positiv, manchmal auch verhalten. Aber es ist das erste Mal, dass überhaupt eine Resonanz auf eine Werbeaktion fürs Jodbad kommt. Christoph ist die öffentlichkeitswirksamste Person im Tegernseer Tal, und ich bin ihm äußerst dankbar, dass er sich für diesen kleinen Spaß zur Verfügung gestellt hat, kostenlos übrigens. Er möchte das Jodbad unterstützen, weil er von der Wirkung überzeugt ist, so wie ich auch. Was Sie im Moment auf Plakaten im Tegernseer Tal, in Bad Tölz und Waakirchen sehen, ist übrigens erst der Anfang. Unser Januar-Plakat.

Erwartet uns so eine Art Jahreskalender?

Es gibt jeden Monat ein anderes Motiv mit Christoph in der Jodschwefelbadwanne. Wir haben uns dazu noch im alten Jahr um fünf Uhr morgens im Jodbad mit einem Fotografen getroffen, ich hatte mir ein kleines Drehbuch ausgedacht. Nach eineinhalb Stunden waren wir mit allen zwölf Motiven durch. Die Fotos erscheinen als Anzeigen, auf Instagram, auf unserer Ortseingangstafel und auf Plakatwänden.

Geht’s darum, ein jüngeres, hippes Publikum anzusprechen?

Wir wollen von dem biederen Kurbad-Image schon etwas wegkommen. Aber das heißt nicht, dass wir unsere Kernklientel nicht schätzen. Eigentlich ist die Zielgruppe des Jodbads jedermann ab 30 Jahre. In der Praxis liegt das Durchschnittsalter unserer Gäste deutlich darüber. Dabei nimmt die Gesundheit bei jungen Leuten, die sich vegan ernähren und viel Sport treiben, einen immer höheren Stellenwert ein.

Mal ehrlich: Hilft ein Jodbad, nach einer Partynacht wieder fit zu werden?

Selbstverständlich. Bei einer Übersäuerung durch Alkohol, Schweinefleisch oder anderem ist ein Bad im wahrscheinlich basischsten Heilwasser Europas sehr hilfreich. Die Entsäuerung wird über die Haut gut gesteuert. Deshalb sind fünf Jodbäder die beste Begleitung in der Fastenzeit.

Bislang hat das Jodbad nicht genug Gäste, um aus den roten Zahlen zu kommen. Hat’s am Marketing gefehlt?

Vor allem hatten wir wegen Corona einen schwierigen Start. 2020 war sicher das schlechteste aller denkbaren Öffnungsjahre, und auch 2021 war noch von der Pandemie geprägt. Tatsächlich muss das Jodbad bekannter werden. Es kommt vor, dass mir Leute aus Rottach-Egern sagen, sie wissen nicht so recht, was das Jodbad ist. Unser Ziel ist es zunächst, das Jodbad im Tegernseer Tal bekannter zu machen, bevor wir größere Kreise ziehen.

Im Gemeinderat wurde ein Strategiewechsel gefordert. Wird’s den geben?

So würde ich es nicht sagen. Ein Heilbad in einem Ort hat drei Komponenten: eine gesundheitliche, eine soziale und eine wirtschaftliche. Alle drei muss man gut bedienen, wir sollten also nicht immer nur über Zahlen reden. Insgesamt geht es darum, welchen Wert die Einrichtung für Bad Wiessee und den ganzen Landkreis hat. Leider wird dieser Wert noch nicht überall in dem Maß erkannt, wie er sich in der Realität darstellt. Es kommen Gäste wegen des herausragenden Heilwassers zu uns, Kassenpatienten werden nicht benachteiligt, obwohl dieses Angebot wenig ertragreich ist. Wenn das in den Anfangsjahren noch Geld kostet, ist das vielleicht nicht schön, aber der hohen Investition geschuldet und hinnehmbar.

Manchen früheren Stammgästen ist das Bad zu teuer geworden.

Der Preis von 60 Euro pro Wannenbad ist nötig. Bad Wiessee hat meiner Meinung nach das beste Heilwasser Europas, und das wahnsinnig schön verpackt. Der ganze Betrieb fußt nun einmal auf der Bewirtschaftung von 14 Badewannen. Was „teuer“ ist, ist immer auch Ansichtssache. Mancher gibt 4000 Euro für neue Sommerreifen aus, aber fünfmal 60 Euro für die Gesundheit sind ihm zu viel. Wir möchten das Bewusstsein für die Bedeutung unseres Heilwassers schärfen.

Bäder-Experte Helmut Karg hat den Rat mitgegeben, die Verweildauer zu erhöhen, um die Einnahmen zu erhöhen. Gibt’s Überlegungen dazu?

Ich möchte Herrn Karg nicht widersprechen, er ist Experte und hat hier bei der Umstrukturierung sehr gute Arbeit geleistet. Wenn das früher geplante Vitalbad gekommen wäre, wäre es leicht gewesen, Gästen mehr zu bieten, damit sie länger bleiben. Aber jetzt stehen wir hier als Einrichtung alleine und haben gar nicht genug Räume für zusätzliche Goodies. 50 Minuten Wannenbad, Liegezeit, vielleicht noch ein Tee und eine Massage: Mehr geht halt nicht. Aber ist das ein Nachteil? Ich sehe auch Vorteile.

Die wären?

Wenn ich in eine der großen Thermen fahre, muss ich eine große Tasche packen und einen halben Tag einplanen, vielleicht auch einen ganzen. Ins Jodbad kann ich mit nichts kommen, alles wird gestellt. Ich erlebe pures Wohlbefinden und Ruhe. Danach kann ich wieder gehen und habe noch Zeit für andere Sachen. Ich sehe das in der heutigen, schnelllebigen Zeit durchaus als Vorteil.

Lesen Sie auch: Im Wiesseer Gemeinderat hatte es wegen der Jodbad-Zahlen zuletzt Ärger gegeben.