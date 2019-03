Wiesseer Haushalt geht nur haarscharf durch

Das war knapp. Mit der hauchdünnen Mehrheit von nur einer Stimme hat der Wiesseer Gemeinderat den Haushalt für 2019 verabschiedet. Die CSU lehnte das Papier zum dritten Mal in Folge ab. Und nicht nur sie.

Bad Wiessee– Wiessees Kämmerer Franz Ströbel hatte das Ungemach offenbar schon kommen sehen. Eindringlich bat er die Gemeinderäte am Donnerstagabend darum, den zur Verabschiedung anstehenden Haushalt „nicht als politisches Spielfeld zu betrachten“. In dem Finanzwerk, so betonte Ströbel, würden lediglich mehrheitlich gefasste Beschlüsse umgesetzt.

Sein Appell war vergeblich. Die CSU-Fraktion und – für viele überraschend – auch die beiden Gemeinderäte von ranBW stimmten gegen die Haushaltsplanung fürs laufende Jahr. Als Zünglein an der Waage erwies sich letztlich die parteifreie Gemeinderätin Beate Meister, die dem Haushalt zustimmte. So konnte die Satzung mit den Stimmen von Wiesseer Block und SPD doch noch mit 8:7 verabschiedet werden.

Der diesjährige Haushalt Bad Wiessees bricht alle Rekorde. Er umfasst beinahe 40 Millionen Euro und sieht eine Neuverschuldung von 8,9 Millionen Euro vor. Ströbel ließ daher keinen Zweifel an der schwierigen finanziellen Lage der Gemeinde und empfahl, „die bestehenden Maßnahmen abzuschließen und sich vorrangig auf die Pflichtaufgaben wie Straßenbau und Daseinsvorsorge zu konzentrieren“. Auch die wenigen Möglichkeiten zur Einnahmen-Verbesserung müssten genutzt werden.

Schon 2018 gab‘s nur eine dünne Mehrheit für den Wiesseer Haushalt

Während der amtierende Bürgermeister Robert Huber (SPD) den Haushalt als „epochales Werk“ bezeichnete, das die ganze Vielfalt des Ortes widerspiegle und auf den man stolz sein könne, versetzte Florian Sareiter (CSU) der Euphorie sogleich einen Dämpfer. Er kündigte an, dass seine Fraktion den Haushalt auch in diesem Jahr ablehnen werde. Rechne er die Schulden des Kommunalunternehmens (KU) und die geplante Investition am Badepark zum bestehenden Schuldenstand hinzu, komme er auf einen Wert von 45 bis 50 Millionen Euro, erklärte Sareiter.

Er bezeichnete diese Situation als „Katastrophe“ und fürchtete, dass vor diesem Hintergrund selbst die Pflichtaufgaben der Gemeinde zu einem „Riesenproblem“ werden könnten. „Wir müssen kleinere Brötchen backen und uns aufs Wesentliche konzentrieren“, forderte Sareiter. Die CSU hatte auch den Neubau des Badehauses wegen der Kostensteigerung bekanntlich nicht mehr mitgetragen. Rolf Neresheimer (ranBW) sah die Prioritäten in dem vorliegenden Haushalt ebenfalls falsch gesetzt. „Wir werden den Haushalt deshalb ablehnen“, erklärte er.

Diese Haltung brachte Huber kurzzeitig aus der Fassung. „Ich glaub, Euch ist nicht bewusst, was Ihr da anrichtet“, meinte er an die Adresse der Verweigerer. Und Kämmerer Ströbel – ebenfalls um Fassung ringend – unterstrich: „Als Gemeinderäte haben Sie eine Verpflichtung, die Haushaltssatzung aufzustellen.“ Werde der Haushalt mehrheitlich abgelehnt, dürften nurmehr bereits vertraglich vereinbarte Investitionen getätigt werden. „Ansonsten sind bei der Gemeinde Bad Wiessee die Schotten dicht“, so der Kämmerer.

So weit kam es aber nicht. Für Bernd Kuntze-Fechner (SPD) stellte sich der Haushalt als ausgewogen dar, und auch Fraktionskollegin Klaudia Martini kündigte an, dem Finanzwerk ihre Zustimmung zu erteilen. Sie konnte den Standpunkt der CSU in keiner Weise verstehen. „Ich kann intellektuell nicht nachvollziehen, welches lächerliche Spiel hier betrieben wird.“ Auf der einen Seite würden von der CSU Investitionen gefordert, auf der anderen Seite aber keine Gegenrechnung aufgemacht.

