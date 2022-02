Punktlandung für die Montgolfiade am Tegernsee: Ballone heben in blauen Himmel ab

Von: Gabi Werner

Endlich ist es soweit: Kurz bevor dieser Ballon-Pilot an der Seepromenade in Bad Wiessee abhob, schoss ein Zuschauer noch ein schnelles Bild mit der Handy-Kamera. © Thomas Plettenberg

Das Warten hat sich gelohnt: Bei Traumwetter konnten am Donnerstag Vormittag die Ballonteams der 21. Montgolfiade in den blauen Himmel über dem Tegernsee aufsteigen. Die Freude darüber war spürbar.

Bad Wiessee – Es war eine Punktlandung. Die letzten Regenschauer waren am Donnerstag Morgen (3. Februar) endlich vom Alpenrand abgezogen, die Wolkendecke riss auf und zeigte erste blaue Lücken. Das morgendliche Briefing brachte den Ballon-Piloten dann die letzte Gewissheit: Heute, nach vier Tagen des Wartens, würde ein Start der Ballone möglich sein. Und das bei „nahezu optimalen Bedingungen“, wie Michael Noll, pensionierter Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes und fachlicher Begleiter der Montgolfiade, kurz vor dem Start der Giganten an der Seepromenade in Bad Wiessee wissen ließ.

Drei Kamerateams fangen Bilder der 21. Tegernseer Tal Montgolfiade ein

Dort hatten sich nicht nur die Ballonteams in Position gebracht, sondern auch einige Schaulustige und drei Kamerateams verschiedener Fernsehsender. Alle waren begierig darauf, die Bilder der angekündigten Fuchsjagd einzufangen. Wie um das Offensichtliche zu unterstreichen, erklärte Startleiter Nicholas Seyfert-Joiner: „Der Tegernsee zeigt sich heute von seiner schönsten Seite.“ Der Südwind sollte sein Übriges tun: Er sorge dafür, dass die Ballone lange über dem See schweben werden, hieß es.

Montgolfiade: Zwei Ballonteams müssen wegen positiver Corona-Tests abreisen

Acht Ballonteams machten sich am Seeufer von Bad Wiessee bereit für den Start, fünf weitere bliesen ihre riesigen Hüllen oben am Sonnenbichl auf. Zwei Teams hatten vorzeitig abreisen müssen. „Wegen positiver Corona-Tests“, wie Organisator Peter Rie berichtete. Bekanntlich findet die 21. Auflage der Tegernseer Tal Montgolfiade heuer unter strengen Hygieneauflagen und gänzlich ohne Rahmenprogramm statt.

Schlechtes Wetter: Ballon-Piloten mussten sich in Geduld üben

Dass die Montgolfiade ein treues Teilnehmerfeld hat, zeigt das Beispiel von Stephan Pütz. Der 56-Jährige aus Pronsfeld in der Eifel ist heuer zum 19. Mal beim Ballontreffen dabei und musste sich diesmal – ebenso wie die anderen Piloten – erst einmal in Geduld üben. Das Wetter hatte sämtliche Hoffnungen auf einen Start in der ersten Montgolfiade-Hälfte zerschlagen. „Wir haben ein bisserl Rahmenprogramm gemacht, damit keine schlechte Laune aufkommt“, erzählte Pütz. Mit Wandern und einer Shopping-Tour im benachbarten Bad Tölz habe man sich die Zeit vertrieben. Dass die Heißluftballone letztlich doch noch abheben konnten, freut den passionierten Piloten natürlich sehr: „Dafür sind wir hier.“

Die Ballone über den verschneiten Bergen ließen sich am Donnerstag besonders gut auch von Kaltenbrunn aus beobachten. © Thomas Plettenberg

Um den Teilnehmern, Passagieren und Kamerateams Attraktives zu bieten, hatten die Organisatoren die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und gleich für den Donnerstag die Fuchsjagd angesetzt. Der rot-weiße Ballon des Bonner Piloten Hans Peters startete vorneweg, wenig später nahmen die übrigen Teams die Verfolgung in Richtung Miesbach auf. „Normalerweise würde ich als Fuchs so fahren, dass es die restlichen Ballone möglichst schwer haben“, schilderte der 68-Jährige. Um den Kameras schöne Bilder liefern zu können, sollten gestern aber möglichst viele Ballone ihr Ziel erreichen. In dem Wettbewerb geht es darum, dem vom Fuchs ausgelegten Landekreuz so nahe wie möglich zu kommen und dort seinen Marker abzuwerfen. Am besten gelang dies am Donnerstag dem Piloten Sven Göhler aus Dieblich (Rheinland-Pfalz), der damit die Fuchsjagd gewann. Sein Marker landete nur zwei Meter vom Zielkreuz entfernt.

Zwei Passagiere waren für die Ballonfahrt eigens aus der Schweiz angereist

Ein eindrucksvolles Erlebnis bescherte dieser Montgolfiade-Tag auch einer Reihe von Passagieren, die ihre Buchung im Rahmen des Ballontreffens endlich einlösen konnten. Darunter waren auch der 77-jährige Rolf Sülzer und seine 73-jährige Lebensgefährtin Rosemarie Krieg-Rieger. Das Paar war tags zuvor eigens aus der Schweiz angereist, um den Tegernsee einmal von oben zu erleben. Es war für beide nicht die erste Fahrt mit einem Heißluftballon, ein aufgeregtes Kribbeln verspürten sie dennoch, als sie am Sonnenbichl die Startvorbereitungen aus respektvoller Entfernung beobachteten. Soeben breiteten der Pilot und sein Team die gigantische Hülle des Legoland-Ballons auf der schneebedeckten Wiese aus. „Wenn ich sehe, wie groß der ist, werde ich schon ein wenig nervös“, räumte Krieg-Rieger ein.

Rolf Sülzer und Rosemarie Krieg-Rieger waren extra aus der Schweiz angereist, um als Passagiere bei der Montgolfiade am Tegernsee mit dabei zu sein. © Thomas Plettenberg

Als sie und ihr Lebensgefährte sich im vergangenen Herbst in einer Reha-Klinik am Tegernsee erholten, sei der Wunsch aufgekommen, diese wunderbare Landschaft auch einmal von einem Ballonkorb aus zu erleben. Der gemeinsame Traum stand nun kurz vor seiner Erfüllung. Sicherheitshalber hatte sich die 73-Jährige ihr Handy vor dem Start um den Hals gehängt: „Die Kamera“, sagte sie, „muss heute immer griffbereit sein“.

Die Montgolfiade dauert noch bis Sonntag, 6. Februar. Weitere Starts sind bereits für Freitag (4. Februar) und Sonntag (6. Februar) geplant. Ob die Ballone auch am Samstag abheben können, ist wegen des Wetters noch fraglich.

