Montgolfiade am Tegernsee: Die Ballon-Teams reisen an

Es ist alles bereit für die 19. Tegernseer Tal Montgolfiade. Ihren Höhepunkt erreicht die Veranstaltung am 2. und 3. Februar, doch schon vorher besteht die Chance, Heißluftballone überm See zu sichten.

Bad Wiessee – Während an der Seepromenade in Bad Wiessee mittlerweile die umgebauten Adventshütten und die große Westerhofalm vom bevorstehenden Schmankerlmarkt künden, bereitete der Startplatz für die Ballone den Montgolfiade-Veranstaltern heuer die größten Probleme. „Der Platz konnte wegen des Schnee-Chaos’ lange nicht geräumt werden“, sagt Peter Rie von der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT). Die Folge: Auf dem Gelände der früheren Spielbank türmten sich noch bis Ende der Woche die schweren Schneemassen, mit dem herkömmlichen Gerät des Bauhofs war ihnen nicht beizukommen. „Wir haben uns deshalb von der Großbaustelle auf dem alten Jodbad-Gelände einen riesigen Bagger geliehen“, berichtet Rie. Zumindest die Teerfläche und eine Zufahrt für die Ballon-Teams wurden damit unter der Regie von Startleiter Michael Unger im Laufe des Donnerstags und Freitags frei geschaufelt.

Gerade noch rechtzeitig. Denn an diesem Samstag, 26. Januar, wird bereits ein Großteil der gut 20 teilnehmenden Heißluftballon-Teams am Tegernsee erwartet. Wenn das Wetter mitspielt, sind ab Sonntag sogar schon erste freie Starts geplant. „Die Wettervorhersagen sind fifty-fifty“, meint Startleiter Unger. Wer als Passagier abheben möchte, hat dazu also schon während der Woche Gelegenheit. 230 Euro kostet das Vergnügen, Tickets und nähere Auskünfte zu den Passagierfahrten gibt es ausschließlich bei der Tourist-Info in Bad Wiessee unter der Rufnummer 08022/8603-0. Auch 25-minütige Rundfahrten mit den zwei anreisenden Luftschiffen können hier gebucht werden. Kostenpunkt: 140 Euro.

Offiziell eröffnet wird die 19. Tegernseer Tal Montgolfiade dann am Mittwoch, 30. Januar, ab 18 Uhr mit einer Parade der Teams sowie Freibier und Punsch für alle an der Wiesseer Seepromenade. Während am Donnerstag und Freitag wieder je nach Wetter individuelle Starts geplant sind, setzt die Montgolfiade am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Februar, endgültig zum Höhenflug an: Jeweils um 10 Uhr öffnet der Schmankerlmarkt seine Pforten, begleitet von einem umfangreichen Rahmenprogramm. „Das Briefing für die Teams ist natürlich schon früher“, erklärt Rie. Wer wissen will, wann und wo genau die Ballone starten, dem empfiehlt sich ein Blick auf die Homepage www.montgolfiade.de, die laut Rie laufend aktualisiert wird.

Vor allem am Samstagabend, wenn das Montgolfiade-Programm ab 17 Uhr unter anderem mit einer Lasershow, einem Konzert der 15-köpfigen Bigband Jazzrausch und dem beliebten Ballonglühen (19.30 bis circa 20.15 Uhr) lockt, erwarten die Organisatoren zahlreiche Besucher. Tags darauf kommen vor allem Familien mit Kindern auf ihre Kosten: Zum dritten Mal findet am Sonntag zwischen 13 und 17 Uhr das Tegernseer Maskottchen-Treffen statt.

Wer mit dem Auto zur Montgolfiade kommt, kann entweder entla19ng der Adrian-Stoop-Straße oder der Hirschbergstraße parken oder muss auf die Parkplätze im Ortsbereich ausweichen. „Wir haben auch die Zusage von der Spielbank, dass das Parkhaus von den Besuchern genutzt werden darf“, erklärt Organisator Rie. Er legt den Gästen aber auch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ans Herz.

