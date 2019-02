Montgolfiade-Finale bleibt am Boden

Das Finale der 19. Tegernseer Tal Montgolfiade musste am Boden bleiben: Nachdem das Wetter bereits am Samstag keine Ballonfahrten zuließ, war am Sonntag bei anhaltendem Schneefall gar nicht mehr an Starts zu denken. Dennoch heizten am Samstagabend Ballonglühen, Gastro-Aufgebot und Partymusik an der Seepromenade noch rund 5000 Besuchern ein.

Bad Wiessee – Ab Samstagmittag konnten Heißluft-Ballon-Fans an der Wiesseer Seepromenade in eine Partyzone eintauchen. Auch wenn die rund 20 Ballone nicht aufsteigen und keine bunte Tupfen in einen blauen Himmel malen konnten, so konnten die Besucher in einer Fotobox mit Ballonkorb wenigstens so tun, als ob sie unter die Ballonfahrer gegangen wären. Ebenso beliebt für Fotosessions war die begehbare Heißluftballonhülle. Gerade die jungen Gäste hatten dabei einen Riesenspaß, der von Radio Charivari mit Hits und Schlagern umrahmt wurde.

Bei relativ milden Temperaturen im einstelligen Plusbereich und vor allem bei dem enorm vielfältigen Gastro-Angebot von Wildbratwürsten über Burger bis hin zum Thai-Curry ließ es sich locker bis abends aushalten. Der Gastro- und Kulinarikmarkt, auf dem erstmals Gastronomen aus allen fünf Tal-Kommunen ihre Street-Food-Kompetenz unter Beweis stellten, kam bei den Besuchern besonders gut an. Sogar schon um die Mittagszeit für eine schnelle Mahlzeit.

+ Tanzbar und mit Technobeats: Die Jazzrausch Bigband auf der Bühne. © Thomas Plettenberg Ab Einbruch der Dunkelheit füllte sich die Seepromenade zusehends. Die Latin-Percussion-Band Bateria Z trommelte quasi alle vor der Konzertbühne zusammen, wo die Bigband Jazzrausch zuvor mit einer sehr speziellen Mischung aus Jazz, Brass und Techno für Clubstimmung sorgten. An ihr schieden sich die Geister. Während ein Teil der Gäste im Dezibel-Schatten des Schmankerlmarktes aufs Ballonglühen wartete und sich wie die 15-jährige Luisa Rauscher aus Gmund mehr bekannte Musik zum Mitsingen und Mittanzen wünschte, ließ sich ein anderer Teil – vor allem junge Erwachsene – von dem tanzbaren Sound regelrecht hinwegtragen. Allerdings erst nach dem Ballonglühen, als sie die Partyzone mehr oder weniger für sich hatten, weil sich ältere Besucher und Familien da schon auf den Heimweg gemacht hatten.

Lesen Sie auch: Zum Mitmachen - Wir suchen die schönsten Fotos der Ballonjagd

+ Bunt gemischt: Rund 5000 Besucher waren bei der Montgolfiade-Party dabei. © Thomas Plettenberg Zuvor hatten alle gemeinschaftlich das große Ballonglühen genossen, das Überraschungsgast Ilse Aigner, Präsidentin des Bayerischen Landtags, einzählte. „Alles hört auf Ihr Kommando!“, rief ihr Moderatorin Sabrina Gander zu. Kaum war der Countdown bei Null, leuchteten die bunten Giganten spektakulär vor dem schwarzen Nachthimmel, nebst Hüttengaudi-Hits von Andreas Gabalier oder Hubert von Goiserns „Brenna tuats guat“. Das Ballonglühen begeisterte alle, ebenso die Lasershow, bei der bunte Lichtfinger im Takt zu deutschen Rap-Songs und Welthits aus den 80ern fantastische Lichtobjekte über den See projizierten.

Organisator Peter Rie und Geschäftsführer Christian Kausch von der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) waren mit der Party sehr zufrieden. „Wir wollten weg von dem Einheitsbrei und auch jungen Leuten etwas besonderes bieten“, sagte Kausch, „das hat super geklappt.“

Erste Bilanz fällt positiv aus

Am Sonntag fuhren viele Ballonteams am Vormittag ab – mit dem Auto, Aussicht auf Ballonstarts ließ der anhaltende Schneefall nicht zu. Die Verantwortlichen zogen das Programm an der Seepromenade durch, aber in gestraffter Form. „Das wollten wir den Standbetreibern nicht zumuten“, gestand Kausch. Der große Besucherandrang blieb schon ob der Straßenverhältnisse aus, los gewesen sei trotzdem was auf dem Gelände, so Kausch. Klagen will er nicht: „Es ist eine Open-Air-Veranstaltung, mit diesem Risiko muss man leben.“ Zumal der Schnee zum Finale die Euphorie über die ersten Tage nicht trüben konnte: „Der Donnerstag war einer der besten Montgolfiadetage seit Jahren“, sagte Kausch in einer ersten Bilanz gegenüber unserer Zeitung.