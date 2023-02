Montgolfiade: Weitere Starts sind unwahrscheinlich - aber das Ballonglühen soll stattfinden

Von: Gabi Werner

Ihre Ballonhüllen werden die Piloten vermutlich nur noch zum Ballonglühen aufrichten. Und auch hier muss das Wetter mitspielen. © Thomas Plettenberg

Das Wetter macht den Organisatoren der Tegernseer Tal Montgolfiade einen dicken Strich durch die Rechnung: Weitere Ballonstarts sind unwahrscheinlich. Allerdings soll das Ballonglühen stattfinden.

Bad Wiessee – Einen Traumstart hatte die 22. Auflage der Tegernseer Tal Montgolfiade am vergangenen Wochenende hingelegt. Bei strahlendem Sonnenschein konnten am Sonntag (29. Januar) sämtliche Heißluftballone abheben. Was folgte, war die große Ernüchterung: Das Wetter ließ – abgesehen von vereinzelten Starts am Dienstagnachmittag (31. Janaur) – keine weiteren Ballonfahrten mehr zu. Auch die Aussichten für die verbliebenen Veranstaltungstage sind „sehr bescheiden“, wie Montgolfiade-Organisator Peter Rie von der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) mitteilt. Offiziell dauert das Ballontreffen, an dem heuer 25 Piloten teilnehmen, noch bis Sonntag, 5. Februar.

Nur noch eine kleine Hoffnung auf weitere Ballonstarts

Bis einschließlich Samstag hat die TTT das Thema Ballonstarts bereits abgehakt. „Den Sonntag prüfen wir noch – möglicherweise ergibt sich eine kleine Wetterlücke“, meint Rie, der die Hoffnung auf Ballonfahrten zum Montgolfiade-Abschluss noch nicht ganz aufgegeben hat.

Ballonglühen am Sonnenbichl soll notfalls ohne Hüllen stattfinden

Ein Programmpunkt, an dem die TTT wenn irgendwie möglich festhalten möchte, ist das geplante Ballonglühen am Samstag (4. Februar). Am Sonnenbichl in Bad Wiessee sollen ab etwa 19 Uhr die Hüllen von fünf bis sechs Ballonen zum Glühen gebracht werden – ein spektakulärer Anblick, der in der Vergangenheit immer zahlreiche Besucher angezogen hat. Im Anschluss legt DJ Joe Armstrong bis etwa 22 Uhr auf, das Berghotel sorgt mit einer Grillstation für die Verköstigung der Gäste. Sollten starker Wind und Niederschläge einen Aufbau der riesigen Hüllen vereiteln, so könnte das Glühen alternativ nur mit den Körben und Brennern stattfinden. Laut Rie wäre auch das ein sehenswertes Spektakel: „Da entstehen bis zu acht Meter hohe Flammen.“

Ballonglühen: Zuschauer müssen zu Fuß zum Sonnenbichl hinaufgehen

Die Zufahrt zum Sonnenbichl wird anlässlich des Ballonglühens ab 17 Uhr gesperrt sein. Besucher müssen zu Fuß hinaufgehen. Eine Ausnahme gilt für Skiclub-Mitglieder, Hausgäste des Berghotels Sonnenbichl, Gäste, die für den Abend eine Tischreservierung haben, und natürlich für die Ballonteams selbst.

Der guten Stimmung unter den Piloten tue das durchwachsene Wetter übrigens keinen Abbruch, versichert Rie. Trotz der schlechten Aussichten seien am Mittwoch weitere fünf Teams angereist, um am Rahmenprogramm teilzunehmen. „Manche haben ihre Körbe gleich daheim gelassen“, sagt Rie.

gab