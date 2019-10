Motorradunfall auf B318: Stau zwischen Gmund und Bad Wiessee

Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag auf der B318 am Tegernsee gestürzt. Die Folge: erhebliche Verkehrsprobleme zwischen Gmund und Bad Wiessee.

Bad Wiessee - Wie der Unfall genau passiert ist und wie schwer sich der Biker dabei verletzt hat, ist noch unklar. Die Polizeiinspektion Bad Wiessee hat aber eine Pressemitteilung angekündigt. An der Unfallstelle kümmerte sich das BRK um die Erstversorgung. Der ohnehin dichte Verkehr am Freitagnachmittag kam durch die Behinderung immer wieder zum Erliegen. Auch aktuell gibt es noch Staus in beide Richtungen der B318.

sg