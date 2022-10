Münchner Club renoviert Kapelle am Fuße des Fockensteins

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Das kleine Gotteshaus am Fuße des Fockenstein-Gipfels wurde vor 100 Jahren vom Club alpiner Skiläufer München errichtet. © Club Alpiner Skiläufer München E.V.

Vor 100 Jahren hat der Club alpiner Skiläufer aus München am Fuße des Fockensteingipfels eine kleine Kapelle errichtet. Bis heute wird das Kleinod hoch über Bad Wiessee mit viel Liebe gepflegt.

Bad Wiessee – Wer mit den Skiern auf den Berg steigt, braucht Durchhaltevermögen. Der Club alpiner Skiläufer München hat davon reichlich. Und nicht nur, wenn es um den Sport geht. Vor nun 100 Jahren hat der Verein eine kleine Kapelle am Fuß des Fockensteins errichtet und nie aufgehört, das Schmuckstück zu pflegen. Im Jubiläumsjahr haben die Münchner dem Kirchlein ein neues Schindeldach aufgesetzt. Und es findet eine Bergmesse statt, zu der alle Bergfreunde eingeladen sind. Am Sonntag, 23. Oktober, wird um 12 Uhr ein Gottesdienst gefeiert, um die 100-jährige Tradition zu würdigen. Die Bergmesse wird musikalisch mit der Ziach und von Alphornbläsern begleitet.

Gründung des Münchner Clubs reicht bis ins Jahr 1906 zurück

Der Club alpiner Skiläufer, kurz C.A.S., hat sich schon im Jahr 1906 gegründet, wie Chronistin Monika Niedermeier berichtet. „Es waren namhafte Alpinisten dabei“, erklärt sie. So zum Beispiel Paul Preuß, der vor dem Ersten Weltkrieg einer der besten Felsgeher überhaupt war. „Er gilt als Leitfigur des Freiklettergedankens“, meint Niedermeier. Heute kommen die meisten der Mitglieder aus München und Umgebung.

Kapelle wurde im Gedenken an die gefallene Bergkameraden errichtet

Nach dem Krieg beschloss der Club, zum Gedenken an die gefallenen Bergkameraden eine Kapelle zu errichten. Sie entstand im Jahr 1922 am Fuß des Fockensteingipfels bei den Neuhüttenalmen oberhalb von Bad Wiessee. Bis heute kommen dort jedes Jahr an Allerheiligen die Clubmitglieder zu einer Totengedenkfeier zusammen. Sie gilt inzwischen allen verstorbenen Vereinsmitgliedern. Seit einigen Jahren, so Niedermeier, werde die Fockenstein-Feier von den befreundeten Menzinger Böllerschützen begleitet. Zu Ehren der Toten, aber auch aus Dankbarkeit für gelungene, unfallfreie Bergtouren werde ein Salut geschossen.

Der Münchner Verein hat aktuell um die 70 Mitglieder, die viel zusammen unternehmen. „Wir treffen uns jeden Donnerstagabend im Clublokal in München, um Touren je nach Schnee- und Wetterlage zu vereinbaren“, berichtet Niedermeier.

Geselligkeit spielt bei dem Verein eine große Rolle

Skitouren stehen ganz oben auf der Liste der Aktivitäten, aber das Programm umfasst weit mehr. „Wir sind das ganze Jahr über alpin unterwegs, mal anspruchsvoll, mal ganz gemütlich und familientauglich“, schildert Niedermeier. Vorträge und Kurse ergänzen das Programm. Das Miteinander gehört dazu. Die Geselligkeit spielt im Vereinsleben eine wichtige Rolle und wird bei diversen Veranstaltungen gepflegt.

Zum 100-jährigen Jubiläum wurde die Kapelle denkmalgerecht renoviert

An der inzwischen denkmalgeschützten Fockenstein-Kapelle hängt das Herz des Clubs. Zum 100-Jährigen sorgten die Mitglieder mit persönlichem Arbeitseinsatz und Spenden aus den eigenen Reihen für eine denkmalgerechte Renovierung. Auch den Gottesdienst wird ein Mitglied halten, nämlich Pfarrerin Ulrike Wilhelm. Der Club freut sich, wenn viele mitfeiern.

jm