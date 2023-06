Mysteriöser Fall in Bad Wiessee: Rätselraten über verwaistes Rehkitz und abgetrennten Tierschädel

Funde beschäftigen Tierschutzverein

Ein scheinbar verwaistes Rehkitz, das bei der Polizei abgegeben wird. Ein abgetrennter Tierschädel. In Bad Wiessee sorgen zwei Funde im Bergwald für Rätselraten.

Bad Wiessee – Zwei rätselhafte Entdeckungen im Wiesseer Bergwald beschäftigen derzeit Polizei und Tierschutzverein: Eine Wanderin hatte bereits Ende Mai – offenbar nahe beim Waldrand Zeiselbach – ein scheinbar verwaistes und verletztes Rehkitz gefunden und zur Polizei Bad Wiessee gebracht. Der kleine Rehbock wird mittlerweile in einer Pflegestelle im österreichischen Fügen aufgepäppelt, wie Johanna Ecker-Schotte vom Tierschutzverein Tegernseer Tal berichtet. Wo das Muttertier abgeblieben ist, sorgt derweil für Rätselraten. Weil ganz in der Nähe des Kitzes der abgetrennte Schädel eines weiteren Wildtieres lag, war man zunächst davon ausgegangen, dass die Rehgeiß tot ist. Ein Irrtum, wie sich einige Tage später herausstellte: Der Kopf stammt von einem männlichen Rotwild, einem sogenannten Schmalspießer.

Tierschützerin hat Rehkitz zu Pflegestelle in Österreich gebracht

Für die Rottacher Tierschützerin Ecker-Schotte ist der Wiesseer Fall höchst mysteriös. Sie war am 28. Mai von der Polizei verständigt worden und hatte daraufhin eine Pflegestelle für das kleine Rehkitz organisiert. Weil alle Stellen in der Region belegt waren, fuhr sie das Tier – das sich laut Ecker-Schotte „an der Grenze der Überlebensfähigkeit“ befand – bis nach Fügen ins Zillertal. Dort habe sich der Zustand des kleinen „Seppi“ mittlerweile durch professionelle Pflege stabilisiert, erzählt die Rottacherin.

+ Der abgetrennte Schädel eines Schmalspießers wurde in der Nähe des Rehkitzes entdeckt. © Tierschutzverein

Schädel des Schmalspießers wurde offensichtlich fachmännisch abgetrennt

Kopfzerbrechen bereitet ihr allerdings der ganz in der Nähe gefundene und von der Polizei sichergestellte Tierkopf. „Der Schädel wurde offensichtlich fachmännisch von einer jagdlich versierten Person abgetrennt. Auch die Zunge wurde herausgeschnitten“, berichtet Ecker-Schotte. Bei der Besichtigung des Schädels habe sich herausgestellt, dass es sich um einen so genannten Schmalspießer (männliches Rotwild im zweiten Lebensjahr) handelt, für den bis 31. Mai die Schonzeit gelte. „Es gibt viele Fragzeichen“, fasst Ecker-Schotte zusammen. Wurde die Mutter des Rehkitzes erschossen? Und: Was hat es mit dem abgetrennten Schädel auf sich? „Zwei Verstöße prangern wir hiermit an“, sagt die Tierschützerin: zum einen einen Verstoß gegen den Muttertierschutz, zum anderen ein Schonzeitvergehen. Ecker-Schotte ist überzeugt, dass es sich bei den jeweiligen Fundorten um Wald der Bayerischen Staatsforsten handelt.

Revierleiter bezeichnet Mitnahme von Rehkitz als Wilderei

Ganz geklärt ist das in den Augen von Hannes Deininger, Leiter des zu den Staatsforsten gehörenden Reviers in Bad Wiessee, allerdings noch nicht. Zu den Fundorten gebe es derzeit widersprüchliche Aussagen, sagt Deininger auf Nachfrage. Man müsse abwarten, bis sich das über die örtliche Polizei klären lasse. Erst dann könnten durch den Forstbetrieb weitere Schritte unternommen werden.

Fest steht für Deininger aber schon jetzt: Die Frau, die das Rehkitz an sich genommen hat, habe nicht korrekt gehandelt. „Was die Frau gemacht hat, ist nichts anderes als Wilderei“, macht der Revierleiter deutlich. Und das sei eine Straftat. Sollte sich der Fundort tatsächlich in seinem Revier befinden, werde er Anzeige gegen die Spaziergängerin erstatten, kündigt Deininger an. Das Kitz sei vermutlich von der Geiß abgelegt worden. In dieser Jahreszeit sei es völlig normal, dass die Jungtiere den Großteil des Tages alleine im Wald oder im Gras herumliegen.

Wo kommt der Tierschädel her? Revierleiter kann nur rätseln

Was den Schädel des Schmalspießers anbelangt, so hält es der Revierleiter für ausgeschlossen, dass das Tier während der Schonzeit im Staatswald von Bad Wiessee geschossen worden sei. Es gebe eine Jagdbuchhaltung, wo alle Abschüsse dokumentiert seien, sagt Deininger. Auch gebe es in Bad Wiessee keine Schonzeitaufhebung.

Doch wo kommt der abgetrennte Schädel dann her? Deininger kann hier nur Vermutungen anstellen. Möglicherweise habe hier jemand mit seinem Jagdhund geübt, mutmaßt der Revierleiter. Dazu sei es durchaus üblich, mit Teilen von Rotwild Fährten zu legen. „Das wird regelmäßig gemacht.“ Eine andere Möglichkeit sei, dass hier jemand schlichtweg einen Spießerkopf entsorgt habe.

Zunächst wollte auch Ecker-Schotte Strafanzeige wegen der möglichen Abschüsse erstatten. Nachdem es sich aber um Offizialdelikte handle, geht sie davon aus, dass die Tatbestände ohnehin „strafrechtlich verfolgt werden“.

