Nach Ärger um Schwarzbauten: Objekt in Bad Wiessee steht zum Verkauf

Zu verkaufen: Offenbar will der Eigentümer das Objekt an der Münchner Straße veräußern.

Autohaus sorgte in Vergangenheit für viel Wirbel

Von Gabi Werner schließen

Viel Ärger gab es in der Vergangenheit um die Immobilie an der Münchner Straße 31 in Bad Wiessee. In erster Linie ging es um Schwarzbauten. Jetzt will der Eigentümer das Objekt offenbar loswerden.

Bad Wiessee – Über die Bautätigkeiten auf dem Grundstück an der Münchner Straße 31 hat sich die Gemeinde Bad Wiessee in der Vergangenheit maßlos geärgert. Auch die Bauaufsicht des Landratsamtes war wegen diverser Schwarzbauten bereits eingeschritten. Im Jahr 2020 hatte die Eigentümerin, die AFH-Group aus München, auf dem Areal kurzerhand einen Automobil-Handel aufgezogen. Nun will das Unternehmen das Objekt aber offenbar loswerden. Ein großes Banner auf dem Areal verkündet: Immobilie – die Rede ist von einer Doppelhaushälfte – und Grundstück stehen zum Verkauf. Autos sind auf dem Hof nicht mehr zu sehen, auch die Geschäftsräume scheinen verwaist.

Landratsamt will demnächst Beseitigung der Vordächer anordnen

Der angestrebte Verkauf fällt zeitlich in eine heikle Phase. Weil die prominent platzierten Vordächer des einstigen Autohauses so nicht genehmigt wurden, hatte die Gemeinde einmal mehr das Landratsamt Miesbach eingeschaltet. „Das Bauamt hat daraufhin eine Kontrolle durchgeführt und festgestellt, dass es sich bei den Vordächern um Schwarzbauten handelt“, teilt Landratsamts-Sprecherin Sophie Stadler mit. Nachdem die Dächer nicht der örtlichen Gestaltungssatzung entsprechen und die Gemeinde keine Ausnahmegenehmigung erteilen möchte, können die Anbauten nicht bleiben. Der Bauwerber, so berichtet Stadler, werde demnächst eine Beseitigungsanordnung erhalten.

Bauaufsicht am Landratsamt verhängte schon einmal einen Baustopp

Es ist nicht das erste Mal, dass die Baukontrolleure wegen des Objekts anrücken mussten: Unter anderem hatte der Eigentümer in der Vergangenheit einen wintergarten-ähnlichen Anbau ohne Erlaubnis errichtet. Das Landratsamt erließ einen Baustopp, der verglaste Anbau kam weg.

Lesen Sie hier: Nach Ärger mit neuem Hauseigentümer: Pizzeria-Betreiber kapitulieren

Versucht der Eigentümer das glücklose Objekt nun inklusive der illegal errichteten Vordächer abzustoßen? Für das Landratsamt ist es unerheblich, ob die Immobilie veräußert wird. „Der Bescheid wird dem Bauwerber zugestellt, sollte es bis dahin einen Rechtsnachfolger geben, wird er diesem zugestellt“, sagt Stadler. Wie sich die beiden dann untereinander einigen würden, sei eine zivilrechtliche Frage und nicht Angelegenheit der Kreisbehörde.

Eigentümer hatte Vordächer kurzerhand aus Plan gestrichen - und doch verwirklicht

Zur Vorgeschichte erläutert die Pressesprecherin noch: Besagte Vordächer seien im ursprünglich eingereichten Bauplan zunächst enthalten gewesen, dann aber vom Eigentümer herausgestrichen worden, „um die Erteilung der Baugenehmigung zu beschleunigen“. Für die übrigen Arbeiten habe der Bauwerber daraufhin die Genehmigung erhalten – die Vordächer wurden ebenfalls realisiert.

gab