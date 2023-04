Polizei stellt Unfallflüchtigen - sturzbetrunken

Teilen

Beim Atemalkoholtest (Symbolbild Archiv) eineinhalb Stunden nach seinem Unfall hatte der 49-Jährige immer noch 1,5 Promille intus. © Klaus Haag

Ein betrunkener Autofahrer hat am Ostersonntag in Bad Wiessee einen Unfall gebaut. Dass er den nicht bemerkt haben will, nimmt ihm die Polizei angesichts seines Alkoholwerts glatt ab.

Bad Wiessee – Auf frischer Tat ertappt worden ist am Ostersonntag ein 49-Jähriger, als er gerade Fahrerflucht beging. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Hotels in Bad Wiessee, wie ein Betrunkener gegen 9 Uhr mit seinem Wagen beim Ausparken ein anderes Fahrzeug anfuhr und dann davonfuhr. Der Sachschaden ist noch nicht geklärt.

Gegen 10.30 Uhr griff die Polizei den Fahrer in seinem Pkw auf. Der 49-Jährige Österreicher, der am Bodensee lebt, gab den Beamten gegenüber an, von dem Unfall nichts bemerkt zu haben. Kein Wunder, teilt die Polizei mit: Der Atemalkoholtest habe eineinhalb Stunden nach dem Unfall immer noch knapp 1,5 Promille angezeigt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Von seinem Führerschein wird sich der 49-Jährige für rund ein Jahr verabschieden müssen, hinzu kommt eine Geldstrafe.

ag