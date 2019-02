Katastrophen-Fall: Auch auf den Nachwuchs war Verlass

Viele Helfer packten während der Schneekatastrophe im Januar gemeinsam an. Darunter waren auch ein paar ganz junge Helden: Vier Nachwuchs-Rotkreuzler hielten die Unterkünfte der Einsatzkräfte in Schuss.

Bad Wiessee/München – Um an vorderster Front im Katastrophenfall mit anzupacken, dafür waren sie noch zu jung. Dennoch haben sich vier Mitglieder des Jugendrotkreuzes Bad Wiessee im Alter zwischen elf und 15 Jahren während der winterlichen Notlage im Januar auf besondere Weise verdient gemacht: Vier Tage lang packten Katharina Dietrich, Nico Mitreuther sowie die Brüder Philipp und Lukas Uhlig im Wiesseer BRK-Rettungszentrum mit an, putzten die Unterkünfte der dort untergebrachten Einsatzkräfte, räumten die Küche auf oder wechselten das Toilettenpapier. Ein wertvoller Einsatz während der Schneekatastrophe, der nun auch von oberster Stelle gewürdigt wurde.

Hier finden Sie noch einmal den Ticker mit allen Informationen zum K-Fall im Landkreis Miesbach

Die Idee entstand eigentlich aus der Not heraus: Weil Sabine Oberhauser, Mitglied der Wiesseer Rotkreuz-Bereitschaft, zum Einsatz im Katastrophenfall eingeteilt war, gleichzeitig aber die Schule ausfiel, regte sie an, dass sich auch Tochter Katharina nützlich machen soll. Drei weitere Nachwuchs-Rotkreuzler gesellten sich dazu und halfen ebenfalls eifrig mit, die Unterkünfte der Helfer, überwiegend Einsatzkräfte der Bundeswehr, in Schuss zu halten. „Das haben sie mit Eifer durchgezogen“, berichtet Sabine Oberhauser.

Hier lesen Sie ein Interview mit Landrat Wolfgang Rzehak: Darum haben wir den Katastrophenfall ausgerufen

Auf Anregung von BRK-Landesgeschäftsführer Leonhard Stärk, der in Miesbach zuhause ist, wurden die Nachwuchskräfte nun zum Empfang für die Helfer bei der Bewältigung der Schneemassen in die Münchner Residenz eingeladen und trafen dort unter anderem auf Innenminister Joachim Herrmann. „Sie waren stolz wie Bolle“, sagt Oberhauser.

Auch interessant: Rückblick auf den K-Fall: Verantwortliche am Landratsamt beantworten offene Fragen

gab