Netto-Markt im Zentrum von Bad Wiessee schließt - Suche nach Nachfolger

Der Netto-Markt im Wiesseer Ortszentrum macht am 20. Juni dicht. Bürgermeister Robert Kühn setzt unterdessen alle Hebel in Bewegung, damit wieder ein Nahversorger einzieht.

Bad Wiessee–Das Datum steht: Am Samstag, 20. Juni, schließt Netto den kleinen Supermarkt gegenüber dem Rathaus. Seit 2009 bot die Niederlassung hier mit einer Verkaufsfläche von 332 Quadratmetern eine günstige Einkaufsmöglichkeit im Zentrum. Zu den Gründen für das Aus äußert sich das Unternehmen nicht. Auch die Frage, ob Netto sich aus dem Ort verabschiedet oder an anderer Stelle eine neue Niederlassung eröffnet, lässt Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount, offen. „Wir bitten um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Informationen zu möglichen Aktivitäten in Bad Wiessee kommunizieren können“, teilt sie mit. Nur so viel: Das Mietverhältnis für das Gebäude ende am 30. Juni. „Die von der Schließung betroffenen Mitarbeiter werden alle weiterhin für Netto tätig sein“, erklärt Stylianou.

Netto-Mitarbeiter werden weiter beschäftigt

Im Tegernseer Tal betreibt Netto keinen Markt mehr. Eine Filiale in Tegernsee hatte das Unternehmen im Jahr 2015 geschlossen. Auch das Aus für die Wiesseer Niederlassung kommt nicht überraschend. Entsprechende Gerüchte mehrten sich vor einem Jahr.

Der Abschied von Netto sei ein großer Verlust für den Ort, meint Bürgermeister Robert Kühn (SPD). Wie gut der Markt frequentiert ist, beobachte er ja jetzt live: Der Markt liegt direkt neben seinem neuen Arbeitsplatz, dem Rathaus. „Viele ältere Bürger kaufen dort ein, aber auch viele Azubis“, berichtet Kühn. Der Markt sei für viele zu Fuß oder mit dem Rad gut erreichbar. „Und er ist auch der einzige günstige Markt im Ort.“ Aldi und Lidl seien für viele nur mit dem Bus erreichbar.

Bürgermeister Robert Kühn auf Suche nach anderem Nahversorger

Kühn hat schon etliche Gespräche in Sachen Netto-Markt geführt. Vor allem auch mit den Eigentümern des Gebäudes. Dass Netto den Laden dichtmache, liege ganz sicher nicht an der Bereitschaft der Vermieter, den Vertrag mit Netto zu verlängern, macht Kühn klar. Er vermute, dass der „alte, kleine Laden“ nicht mehr in die Unternehmensstruktur passe. Offenbar hätten auch die vielen Baustellen in der Umgebung die Kunden-Frequenz sinken lassen, berichtet der Bürgermeister. Gerade wird das Rathaus gleich neben dem Markt erweitert.

Kühns Ziel ist es, dass wieder ein Nahversorger in die Räume einzieht. Mit den Eigentümern sei er in engen Gesprächen, berichtet er. „Ich tue alles, was möglich ist, um entsprechende Kontakte herzustellen.“ Er sei angesichts des Engagements der Eigentümerfamilie optimistisch, dass die Gespräche zum Erfolg führen.

Um die Zukunft des Netto-Markts hatte sich Kühn schon gesorgt, als er noch nicht im Amt, aber Sprecher des Unternehmerverbunds Aktive Wiesseer war. Im Dezember 2019 stellte er eine Anfrage an die Bürgerversammlung. Ob es ein Konzept zur Belebung der Ortsmitte gebe, wollte er damals wissen und drängte auf eine Vorstellung des Einzelhandelsgutachtens. Dies liegt der Gemeinde vor, wurde aber nicht öffentlich präsentiert. Inzwischen weiß Kühn etwas mehr. Auch dem Gutachten sei zu entnehmen, dass Netto wohl schließe, verrät Kühn.

Einzelhandelsgutachten zeigt Defizite auf

Bekannt ist, dass die Analyse einige Defizite aufzeigt. So fehlen ein Versorger und ein Drogeriemarkt. Um neue Läden anzusiedeln, hat die Gemeinde mit dem Grühn-Areal eine geeignete Fläche im Auge. Nach der Schließung des Hotels Rex will die Erbengemeinschaft das Grundstück an der Ortsdurchfahrt verkaufen. Doch die Geschwister Grühn ringen um einen gemeinsamen Weg, weshalb sich ein erster Investor entnervt zurückzog. Seitdem ist die Entwicklung dort noch nicht vorangeschritten.

