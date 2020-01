Neu aufpoliert und einzigartig:  Fast 40 Jahre alte Badewannen fürs Wiesseer Jodbad

Dass im neuen Edel-Jodbad von Bad Wiessee alte Badewannen zum Einsatz kommen, überrascht. Aber es gibt dafür gute Gründe.

Bad Wiessee– Sie sind hauchdünn, hochempfindlich und – gemessen an der Lebensdauer einer durchschnittlichen Badewanne – auch hochbetagt. In den 1980er-Jahren entwickelte die Münchner LMU ganz spezielle Wannen fürs Wiesseer Jodbad. Ein besseres Modell gibt es nach Überzeugung der Jodbad-Leiterin Renate Zinser bis heute nicht. Darum hat sie fürs edle neue Jodbad die alten Wannen lediglich neu aufpolieren lassen. Jetzt wurden sie geliefert. Beim Transport war Vorsicht oberstes Gebot. Eingebaut werden die Wannen in den nächsten beiden Wochen.

Jodbad-Leiterin Renate Zinser: „Die Wannen sind unser Herzstück“

„Die Wannen sind unser Herzstück“, sagt Zinser. Was sie so besonders macht, ist vor allem der Einlauf von unten. Würde das heilsame Wasser von oben durch den Hahn in die Wanne sprudeln, hätte sich der Schwefel verflüchtigt, bevor der Badende ins Wasser steigen kann. „Der Schwefel reagiert mit der Luft“, erklärt Zinser. Damit er im Wasser bleibt und seine Wirkung entfalten kann, wurden die speziellen Wannen entwickelt.

Ausgeklügelt ist aber auch die körpergerechte Form der Wannen. Die ist nötig, weil das Heilwasser auch Salz enthält. Weil das Auftrieb gibt, würde der Badende in einer einfachen Wanne auf und nieder schweben. „Das ist nicht so entspannend“, meint Zinser. Darum bieten die Spezialwannen Auflagen für die Arme, der Fußraum ist kleiner bemessen.

Badewannen in den 1980er Jahren fürs Wiesseer Jodbad entwickelt

Konzipiert wurden die Wannen fürs längst abgerissene alte Jodbad. Die Zahl der Wannen war damals weit größer, sodass Zinser einen großen Fundus zur Verfügung hat. Sie ließ alle Wannen einlagern und wählte für den Neubau die 14 am besten erhaltenen Exemplare aus. Sie wurden von einer Fachfirma im Schwarzwald überholt und erhielten auch neue Untergestelle. „Die alten waren vom Schwefel stark angegriffen“, erklärt Zinser.

Ramponiert waren die Wannen übrigens auch vor der Generalüberholung nicht, wie Zinser berichtet. „Unsere Badefrauen pflegen sie wirklich sehr gut.“ Auch für die Zukunft ist das Jodbad gerüstet: Zehn der alten Wannen aus dem historischen Jodbad sind noch auf Lager. Dagegen werden die sechs Wannen, die derzeit im Übergangsquartier Badepark im Einsatz sind, nach dem Umzug in den Neubau endgültig ausgemustert.

