Neue Brache nach Badepark-Abriss: Was tun mit der Kiesfläche?

Von: Christina Jachert-Maier

Nach dem Abriss präsentiert sich das Badepark-Gelände als triste Kiesfläche. Weil die Arbeiten länger gedauert haben als erwartet, hat sich der Plan, das Areal vor der Saison zu verschönern, nicht realisieren lassen. © Thomas Plettenberg

Der Wiesseer Badepark war marode, aber sehr massiv. Ihn abzureißen, hat ein halbes Jahr länger gedauert als erwartet. Jetzt endlich wurden die Schuttberge eingeebnet. Eigentlich war geplant, das Areal am See für die Sommersaison hübsch zu machen. Ob es dazu noch kommt, ist offen.

Bad Wiessee – Der Abriss des Wiesseer Badeparks, 50 Jahre alt und kaum sanierungsfähig, hatte im August 2022 begonnen. Wirklich abgeschlossen ist er noch immer nicht. „Die Abnahme steht noch aus“, berichtet Bürgermeister Robert Kühn (SPD). Auch eine Schlussrechnung liege noch nicht vor. „Aber es ist sicher teurer geworden“, meint Kühn. Veranschlagt waren im Haushalt 2022 Abrisskosten in Höhe von 2,2 Millionen Euro.

Eigentlich hätten der Betonbau und das Becken auf dem Außengelände schon im Dezember 2022 verschwunden sein sollen. „Leider hat der Abriss ein halbes Jahr länger gedauert“, berichtet Kühn. Trotz der Voruntersuchungen habe es auf der Baustelle viele Überraschungen gegeben, „Es wurde immer wieder irgendetwas gefunden, das in unseren alten Plänen nicht verzeichnet war“, berichtet Kühn. „Da kam eins zum anderen.“

Abnahme steht noch aus

Jüngst hat die beauftragte Firma die Schuttberge auf dem 6000 Quadratmeter großen Grundstück eingeebnet. „Jetzt haben wir eine modellierte Kieslandschaft“, stellt Kühn fest. Demnächst erfolgt die Abnahme. Dabei wird kontrolliert, ob die beteiligten Unternehmen alle Vorgaben erfüllt und das Gelände so verlassen haben wie vereinbart.

Der Plan war, das Areal gleich nach dem Abriss hübsch zu machen für die Sommersaison. „Aber es hat sich halt alles nach hinten geschoben“, meint Kühn. Die Saison hat längst begonnen. Für Verschönerungsmaßnahmen auf dem Badepark-Gelände, fürchtet Kühn, sei es wohl zu spät. „Vielleicht machen wir es nächstes Jahr.“ Entschieden sei bislang nichts, der Gemeinderat müsse sich mit der Sachlage demnächst befassen.

Hallenbad fürs Tegernseer tal

Denn die ist nicht mehr die gleiche wie im August 2022. Damals war völlig offen, was künftig mit dem Badepark-Gelände passieren soll. Doch inzwischen hat eine interkommunale Arbeitsgruppe (AG) entschieden, dass dort, wo der Badepark stand, ein Hallenbad fürs Tegernseer Tal entstehen soll. Alle fünf Tal-Gemeinden und auch Waakirchen beteiligen sich an einer Machbarkeitsstudie. Ziel sei, „möglichst zeitnah ein neues Hallenbad im Tegernseer Tal in Betrieb zu nehmen“, ließ die AG am 25. Mai in einer gemeinsamen Pressemitteilung verlauten (wir berichteten). Somit, so Kühn, stelle sich jetzt die Frage, ob und welche Verschönerungs-Maßnahmen sich auf dem Badepark-Gelände noch lohnen: „Das kommt auch darauf an, wie schnell wir mit dem Hallenbad vorankommen.“

Vorbild für aufgelassene Baustellen

Ursprünglich war es der erklärte Wille der Gemeinde gewesen, das Badepark-Gelände nahe der Seepromenade zu einem Ort mit Aufenthaltsqualität zu machen. Die Übergangslösung solle als Vorbild für aufgelassene Baustellen dienen, hatte Kühn deutlich gemacht. Dies auch mit Blick auf die stillgelegte SME-Baustelle in der Nachbarschaft, eine unansehnliche Brache. In jedem Fall, versichert Kühn, wolle die Gemeinde die Fläche auch in der Zwischenphase in einem ordentlichen Zustand haben: „Es soll nichts so aussehen, als würde die Gemeinde das noch schlechter machen als SME.“