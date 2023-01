Neue Ortsmitte von Bad Wiessee: Riesen-Tiefgarage fällt wegen schlechtem Untergrund flach

Von: Gabi Werner

Teilen

Aus insgesamt sechs Gebäuden, einem Dorfplatz und einem Parkdeck wird die neue Ortsmitte in Bad Wiessee bestehen, wie das Modell zeigt. © Büro Auer Weber

Die neue Ortsmitte von Bad Wiessee kommt. Aber sie muss ohne die geplante Riesen-Tiefgarage auskommen. Der schlechte Untergrund hat Investor Marcel Dittrich zum Umplanen gezwungen.

Bad Wiessee – Der problematische Untergrund hat schon vielen Bauherrn am Tegernsee, die mit ihrem Projekt in die Tiefe wollten, Probleme bereitet. Auch Marcel Dittrich, der auf dem Areal des ehemaligen Hotels Ritter eine neue Ortsmitte mit drei Einkaufsmärkten, Läden, Gastronomie, Miet- und Ferienwohnungen hochziehen möchte, musste aufgrund statischer – und offenbar unüberwindbarer – Schwierigkeiten einen Rückzieher machen: Die geplante zweigeschossige Tiefgarage mit ihren 400 Parkplätzen ist nicht umsetzbar. Die Tiefgarage muss nun deutlich kleiner werden, umfasst nurmehr gut 90 Stellplätze und wird eingeschossig gebaut. Die Frage – so machte Architekt Thomas Schonder vom renommierten Büro Auer Weber an der Seite Dittrichs in der Gemeinderatssitung am Donnerstagabend (26. Januar) deutlich – war daraufhin: Wie die Ortsmitte mit ihrem Dorfplatz eins zu eins erhalten und zugleich die neue Parksituation lösen?

Neuem Parkdeck fällt attraktive Grünfläche zum Opfer

Plan B wurde in der Sitzung erstmals der Öffentlichkeit präsentiert: Über den drei Einkaufsmärkten, die baulich im Gelände an der Ludwig-Thomas-Straße verschwinden, entsteht nun anstatt einer attraktiven Grünfläche ein Parkdeck mit gut 100 Stellplätzen für die Kunden der Märkte. Zudem hat Dittrich ein Grundstück an der Ostseite, direkt hinter dem neuen Gebäude am Lindenplatz, nachträglich zugekauft, um dort weitere nicht-öffentliche Parkplätze unterzubringen. Dass wegen des Parkdecks eine Grünfläche verloren geht, ist auch für den Investor bitter. „Aber die Alternative wäre gewesen, es gar nicht zu machen“, machte Dittrich im Laufe der Sitzung deutlich. Und er betonte: Die lockere Bebauung auf dem 12.000 Quadratmeter großen Areal lasse noch immer Raum für sehr viel Grün.

Auf dem Areal der künftigen Ortsmitte laufen gerade noch Abbrucharbeiten. Das ehemalige Hotel Ritter ist fast verschwunden. © Thomas Plettenberg

Raumprogramm mit sechs Gebäuden und Dorfplatz blieb erhalten

Tatsächlich ist es Bauherrn und Planern gelungen, das bisherige Raumkonzept mit sechs Gebäuden und dem Dorfplatz beizubehalten. Für die drei Einkaufsmärkte – einen Drogeriemarkt, einen Vollsortimenter und einen Discounter – habe man bereits Betreiber gefunden. „Wir sind in der Finalisierung der Mietverträge“, teilte Schonder mit. Das geplante Restaurant soll bezahlbare – möglichst italienische – Küche bieten.

Fassadengestaltung: Investor will Struktur des Bauernhauses aufgreifen

Fast alle Gemeinderäte konnten sich auch mit der überarbeiteten Planung der neuen Ortsmitte anfreunden, die zwischen Münchner Straße und Ludwig-Thoma-Straße angesiedelt ist. CSU-Sprecher Florian Sareiter lobte zunächst „die mustergültige Kommunikation und Umsetzung“ seitens des Bauwerbers. Nachdem es sich aber um ein sehr großes und ortsprägendes Ensemble handle, sorgte sich Sareiter um die Ästhetik. Für die Fassadengestaltung wünschte er sich eine noch genauere Visualisierung und Absprache. Dittrich erklärte dazu: „Wir wollen die ländliche Struktur des Bauernhauses aufgreifen.“

Grünen-Gemeinderat lehnt neue Planung ab: „Hat keinen Charme mehr“

Während Peter Kathan (CSU) darauf hinwies, dass an dieser Stelle durch die Schaffung bezahlbarer Wohnungen ein „Riesen-Mehrwert für den Ort“ entstehe und Fraktionskollege Kurt Sareiter betonte, dass die drei Einkaufsmärkte von den Bürgern regelrecht herbeigesehnt würden, wollte sich Johannes von Miller (Grüne) mit den neuen Entwürfen nicht arrangieren. Nachdem die Planung für die „grüne Oase“ wegen des Parkdecks gekippt werden musste, habe für ihn das Projekt derart an Qualität verloren, dass er dem nicht mehr zustimmen könne. „Das hat jetzt keinen Charme mehr“, fand von Miller.

Umplanung soll das Ortsmitte-Projekt zeitlich nicht zurückwerfen

Mit seiner Ablehnung stand der Grünen-Gemeinderat allerdings allein. Alle übrigen Gremiums-Mitglieder stimmten letztlich für den Entwurf des Bebauungsplans, der nun erneut öffentlich ausgelegt werden muss. Es ist ein zusätzlicher Verfahrensschritt, der wegen der Änderungen notwendig wurde – im Zeitplan wirft es das Projekt aber laut Schonder wohl nicht zurück. „Durch die Verkleinerung der Tiefgarage werden wir das in der Bauphase locker aufholen“, sagte er. Der Investor hält an seinem Ziel fest, die neue Ortsmitte bis zum Jahr 2025 fertig zu stellen – heuer im Mai soll mit dem Aushub begonnen werden. Der Abbruch auf dem Gelände ist bereits weit gediehen, und Schonder versprach: „Wir werden die Narbe, die damit in der Ortsmitte entstanden ist, bald schließen.“

gab