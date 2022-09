Nach Sommerpause gehen Bauarbeiten weiter: Neue Pergola am Wiesseer Ufer nimmt Gestalt an

Von: Christina Jachert-Maier

Die kühne Dachkonstruktion der Freiluftanlage an der Wiesseer Seepromenade ist schon sichtbar. Die alte Pergola war marode und wurde abgerissen. © Thomas Plettenberg

Der Sommer ist fast vorbei – und die Arbeiten an der Wiesseer Seepromenade gehen plangemäß weiter. Inzwischen steht die dreiteilige Dachkonstruktion der neuen Pergola.

Bad Wiessee - „Jetzt sieht man schon, was wir uns vorstellen“, meint Bürgermeister Robert Kühn. Ende des Monats sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann hat Bad Wiessee eine attraktive Anlage für Veranstaltungen direkt am Ufer. „Darum wurde jahrzehntelang gerungen“, erinnert Kühn. Dem Ziel, die Seepromenade attraktiver zu machen, sei die Gemeinde damit ein gutes Stück näher gekommen.

Keine Baustelle in der Hauptsaison

Eigentlich hätte die kühne Konstruktion aus Stahl und Holz schon zur 100-Jahr-Feier des Kurorts im Juli fertig sein sollen. Dieser Zeitplan erwies sich als zu ambitioniert. Wie berichtet, entschied die Gemeinde sich deshalb dafür, den Bereich nach dem überfälligen Abriss der alten Pergola lediglich so anzulegen, dass er nicht mehr nach Baustelle aussieht. Die Sitzelemente aus Stein und Holz wurden bereits auf der Fläche platziert, die Überdachung musste warten. Mitten in der Saison wollte die Gemeinde keine Bauarbeiten an prominenter Stelle.

Fertigstellung bis Ende September

Jetzt ist die Sommerpause vorbei, die Arbeiten gehen mit Volldampf weiter. Zimmerer und Spengler haben noch einiges zu tun, es folgt die Installation der Elektrotechnik, die es für Veranstaltungen braucht. „Wir sind stolz darauf, dass die gemeindlichen Projekte so gut vorankommen“, meint Kühn. Er hoffe, dass auch die privaten Schub aufnehmen. Bekanntlich sollen im Frühjahr 2023 die Bauarbeiten für das Hotelprojekt der Familie Strüngmann beginnen.