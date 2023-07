Neue Pläne für Haslbergers Niederstubn: Gebäudekomplex soll komplett abgerissen werden

Von: Gabi Werner

Reif für den Abriss? Geht es nach dem Willen des Antragstellers, soll der Gebäudekomplex mit dem Restaurant Niederstubn in Bad Wiessee komplett abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. © Thomas Plettenberg

Neben einigen Almen hat Franz Haslberger in der Vergangenheit auch das Gebäude mit den Niederstubn im Wiesseer Zentrum erworben. Jetzt liegen neue Pläne für das Areal vor. Der Bau soll abgerissen werden.

Bad Wiessee – Saurüsselalm, Bauer in der Au, Söllbachklause: Mit diesen Immobilien tritt der umstrittene Großgrundbesitzer Franz Haslberger immer wieder in Erscheinung. Ruhig geworden ist es zuletzt hingegen um einen weiteren Besitz des Unternehmers mitten im Wiesseer Ortszentrum.

Dort hat Haslberger 2014 das Wohn- und Geschäftshaus mit der Gaststätte Niederstubn erworben. Bereits vor einigen Jahren hatte er die Genehmigung für den Teilabbruch und Neubau erhalten. Geschehen ist allerdings nichts. In der jüngsten Sitzung lag dem Bauausschuss nun eine neue Planung zur Zukunft des Geländes vor – als Antragsteller trat dabei nicht mehr Haslberger selbst auf. Das Grundstück soll offenbar an einen der Familie nahe stehenden neuen Projektbetreuer übergehen.

Wohn- und Geschäftshaus mit Niederstubn soll komplett abgerissen werden

Bauamtsleiter Anton Bammer skizzierte das jetzige Vorhaben an der Sanktjohanserstraße. Demnach geht es nun um einen Komplettabbruch des zweigeteilten Baubestands und die anschließende Neuerrichtung „eines wesentlich größeren und dominanteren Baukörpers mit Gewerbe, Büro und Wohnen sowie einer Tiefgarage“.

Bauchweh bereitete vor allem die Tatsache, dass der Neubau den schräg gegenüberliegenden Gasthof Zur Post, für den die Gemeinde gerade einen Umbau plant, in den Schatten stellen könnte. Die Wandhöhe des geplanten Neubaus würde laut Bammer an der ungünstigsten Stelle 11,62 Meter betragen. Zur Bundesstraße hin wäre nach derzeitigem Planungsstand eine Wandhöhe zwischen 10,27 und 10,52 Metern geplant. Der denkmalgeschützte Hauptgebäudeteil der Post hat allerdings nur eine Wandhöhe von 9,73 Metern.

Gemeinde will Kreisbaumeister Christian Boiger zu Rate ziehen

Bammer fand die vorliegende Konzeption und die Gebäudeart durchaus „sehr überzeugend“, die Baukörpergröße wirke jedoch „zu dominant und zu hoch“. Sichtbar werde dies auch durch die dichte Anordnung der oberirdischen Stellplätze, die nicht der gemeindlichen Satzung entspreche. Bammer empfahl, dem vorliegenden Vorbescheidsantrag nicht zuzustimmen und erst einmal das Landratsamt mit Kreisbaumeister Christian Boiger zu Rate zu ziehen.

Gemeinderäte haben Bauchweh wegen massiver Höhe des neuen Gebäudes

Florian Sareiter (CSU) bedauerte zunächst, dass die bisherigen und bereits genehmigten Pläne nie umgesetzt wurden. „Schön, dass der Ball nun wieder aufgenommen wird“, meinte er. Allerdings hatte auch Sareiter seine Probleme mit der Höhenentwicklung des geplanten Gebäudes. Ebenso sein Onkel und Fraktionskollege Kurt Sareiter. Für ihn war die umliegende Bebauung „sehr entscheidend“. Das Ortszentrum mit der neuen Post werde eines der schönsten Zentren weit und breit werden, prophezeite Kurt Sareiter. Da müsse sich auch das geplante Wohn- und Geschäftshaus entsprechend einfügen. In der jetzigen Größe wollte Sareiter dem Vorhaben nicht zustimmen.

Neubau-Projekt liegt im Hochwassergebiet des Zeiselbachs

Benedikt Dörder (SPD) hatte vor allem Bedenken wegen der geplanten Tiefgarage, die im Hochwassergebiet des Zeiselbachs liege. Die Planungen hier müssten „wohlüberlegt sein“. Auch sein Fraktionskollege Bernd Kuntze-Fechner sah die Notwendigkeit, an den Planungen noch einmal Hand anzulegen. „Das ist noch nicht das Gelbe vom Ei“, urteilte er. Zugleich betonte Kuntze-Fechner aber, dass es im Vorfeld der Sitzung bei einem Ortstermin bereits „konstruktive Gespräche“ mit dem Antragsteller und seinem Architekten gegeben habe. Georg Erlacher (CSU) glaubte ebenfalls an einen fruchtbaren Austausch mit dem Bauwerber und daran, „dass wir für beide Seiten etwas Gutes zustande bringen“.

Johannes von Miller (Grüne) und auch Johann Zehetmeier (FWG) bedauerten es, dass der historisch bedeutsame Gebäudekomplex – es handelt sich um das ehemalige Schulhaus – nicht saniert, sondern komplett abgerissen werden soll. „Die Identität des Ortes bleibt auf der Strecke, wenn alles niedergerissen wird“, sagte Zehetmeier.

Vorbescheidsantrag für Niederstubn-Gebäude erstmal abgelehnt

Einhellig sprachen sich die Ausschuss-Mitglieder dafür aus, dass die Gemeinde in Abstimmung mit dem Landratsamt zunächst die Größe und Ausprägung eines genehmigungsfähigen Baukörpers an dieser Stelle klärt. Der Vorbescheidsantrag wurde abgelehnt. In der gleichen Sitzung hatte Haslberger bereits eine Abfuhr in Sachen Söllbachklause kassiert. Der Ausschuss die planabweichenden Maßnahmen, die dort bereits vorgenommen wurden, im Nachhinein nicht genehmigt.

